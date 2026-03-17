Finalissima: Πώς η UEFA και η CONMEBOL «τίναξαν» στον αέρα την πολυαναμενόμενη τιτανομαχία

Το Finalissima επρόκειτο να φέρει αντιμέτωπες την Ισπανία, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά την κατάκτηση του Euro 2024, και την Αργεντινή, τελευταία νικήτρια του θεσμού απέναντι στην Ιταλία τον Ιούνιο του 2022 και την κάτοχο του Copa América 2024.

Αυτό το ιστορικό ραντεβού των δύο κορυφαίων εθνικών ομάδων του πλανήτη είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Κατάρ, με στόχο την ανάδειξη του απόλυτου κυρίαρχου μεταξύ των δύο ηπείρων.

Το χρονικό της ρήξης: Από το Κατάρ στο «αδιέξοδο»

Αυτό που ξεκίνησε ως η απόλυτη γιορτή του ποδοσφαίρου κατέληξε σε μια σκληρή κόντρα εξουσίας. Η μεταφορά της έδρας από το Κατάρ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στάθηκε η αφορμή για μια «μετωπική σύγκρουση» μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων ομοσπονδιών.

Η πρόταση της UEFA για διεξαγωγή του αγώνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θεωρήθηκε από την Αργεντινή ως προσπάθεια επιβολής μιας «εκτός έδρας» δοκιμασίας, με την CONMEBOL να απαντά προτείνοντας τη Ρώμη, ενώ ακούστηκε και το Λονδίνο και αλλαγή ημερομηνίας για τις 31 Μαρτίου.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών διαλύθηκαν οριστικά όταν η UEFA, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προχώρησε σε δημόσιες ανακοινώσεις ακύρωσης χωρίς προηγούμενη ιδιωτική ενημέρωση της Αργεντινής. Η κατηγορία για «έλλειψη διάθεσης» από την πλευρά της «Αλμπισελέστε» ήταν το τελειωτικό χτύπημα σε μια επικοινωνιακή μάχη που άφησε τους φιλάθλους χωρίς το μεγάλο ραντεβού των Πρωταθλητών.

Η επόμενη μέρα στο γήπεδο

Με το Finalissima να οδηγείται στο αρχείο, η Ισπανία αναγκάστηκε να αλλάξει άμεσα τα πλάνα της για την 27η Μαρτίου. Αντί για τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του, στο «La Cerámica» της Βιγιαρεάλ θα βρεθεί η Σερβία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές με την ομοσπονδία της Αιγύπτου για τον επαναπρογραμματισμό των επόμενων φιλικών αναμετρήσεων.

Η χρυσή ευκαιρία για μια ιστορική μονομαχία ανάμεσα στον Μέσι και τον... διάδοχο του Γιαμάλ, χάθηκε στις λεπτομέρειες των συμβολαίων και των εγωισμών, αφήνοντας πίσω της μόνο ερωτηματικά για το μέλλον της διοργάνωσης.