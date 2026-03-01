Playoff: Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός παίζουν τα… ρέστα τους μέχρι το φινάλε - Το πρόγραμμα

Η μάχη για την τέταρτη θέση στη Stoiximan Super League μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της, με Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό να βρίσκονται ισόβαθμοι στους 39 βαθμούς. Οι Βοιωτοί έχουν δώσει ένα παιχνίδι παραπάνω, όμως η συνέχεια αναμένεται καυτή και για τις δύο πλευρές.



Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 3-1 επί του Άρη, αποτέλεσμα που του επέτρεψε να εκμεταλλευτεί την ήττα του Λεβαδειακού από την Κηφισιά. Έτσι, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στην τέταρτη θέση, έχοντας μάλιστα και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4/3.



Σε επίπεδο ισοβαθμίας, ο Λεβαδειακός υπερτερεί προς το παρόν λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (+19 έναντι +11), καθώς στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 1-1. Αυτό σημαίνει πως κάθε γκολ και κάθε αποτέλεσμα μέχρι το τέλος αποκτά τεράστια σημασία.



Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν (συν το εξ αναβολής του Παναθηναϊκού), οι «πράσινοι» κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Αν κάνουν τα απαραίτητα αποτελέσματα, θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στα playoff 1-4. Από την άλλη, ο Λεβαδειακός γνωρίζει ότι με το απόλυτο νικών μπορεί να προσπεράσει και να κλείσει εκείνος θέση στην τετράδα.



Κομβικό ρόλο θα παίξει η μεταξύ τους αναμέτρηση στη Λιβαδειά για την 24η αγωνιστική, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύσκολες δοκιμασίες, όπως τα παιχνίδια του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με τον Αστέρας AKTOR εκτός έδρας.



Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αν το Κύπελλο Ελλάδας καταλήξει σε ομάδα εκτός τετράδας, τότε η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη, γεγονός που κάνει τη μάχη της 4ης θέσης ακόμη πιο καθοριστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού

Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός (εντός έδρας)

ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)

Ατρόμητος (εντός έδρας)

Παναθηναϊκός