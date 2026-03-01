Live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στη Λεωφόρο για το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League. Οι «πράσινοι», ανεβασμένοι μετά τη μεγάλη πρόκριση στο Europa League, θέλουν τη νίκη για να μπουν δυναμικά στη μάχη της τετράδας. Από την άλλη, ο Άρης ψάχνει αντίδραση και νέο ξεκίνημα, με τον Μιχάλης Γρηγορίου να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του. Ένα αποτέλεσμα στη Λεωφόρο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενόψει της συνέχειας.

LIVE η αναμέτρηση