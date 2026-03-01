Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Παναθηναϊκός Άρης

Live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ζωντανά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στη Λεωφόρο για το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League. Οι «πράσινοι», ανεβασμένοι μετά τη μεγάλη πρόκριση στο Europa League, θέλουν τη νίκη για να μπουν δυναμικά στη μάχη της τετράδας. Από την άλλη, ο Άρης ψάχνει αντίδραση και νέο ξεκίνημα, με τον Μιχάλης Γρηγορίου να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του. Ένα αποτέλεσμα στη Λεωφόρο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενόψει της συνέχειας.

LIVE η αναμέτρηση

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Παναθηναϊκός Άρης

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader