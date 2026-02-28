Σπορ Ποδόσφαιρο Ηρακλής (ΠΑΕ) Super League 1

Ηρακλής: Το τρομερό βίντεο της ΠΑΕ για την επιστροφή στην Super League 1

Ο Ηρακλής επιστρέφει στην Super League 1 μετά από 9 χρόνια, και η ΠΑΕ φρόντισε να αποτυπώσει αυτή την άνοδο σε ένα τρομερό βίντεο.

screenshot
screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Είναι γεγονός. Ο Ηρακλής επιστρέφει στην Stoiximan Super League μετά από 9 χρόνια. Ο Γηραιός μετά την νίκη του επί της Αναγέννησης Καρδίτσας (0-1) το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2), και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης Β' είναι και μαθηματικά προβιβασμένος στην Super League 1 την σεζόν 2026-2027.

Οι φίλαθλοι του Ηρακλή περίμεναν αυτή την στιγμή 9 ολόκληρα χρόνια, οπού η ομάδα πέρασε από πολλά κύματα, και πλέον μπορούν να πανηγυρίσουν την μεγάλη τους επιστροφή. Στο κλίμα αυτών των πανηγυριών λοιπόν, η ΠΑΕ Ηρακλής δημιούργησε ένα τρομερό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ημίθεος Ηρακλής το ρόπαλό του στο δεξί χέρι, να αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο με το αριστερό, και από κάτω ολόκληρο το λιμάνι και η παραλία της Θεσσαλονίκης να είναι γεμάτη από φίλους του Ηρακλή που πανηγυρίζουν έξαλλα την άνοδο.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ηρακλής

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ηρακλής (ΠΑΕ) Super League 1

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader