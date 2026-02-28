Ηρακλής: Το τρομερό βίντεο της ΠΑΕ για την επιστροφή στην Super League 1

Είναι γεγονός. Ο Ηρακλής επιστρέφει στην Stoiximan Super League μετά από 9 χρόνια. Ο Γηραιός μετά την νίκη του επί της Αναγέννησης Καρδίτσας (0-1) το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2), και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης Β' είναι και μαθηματικά προβιβασμένος στην Super League 1 την σεζόν 2026-2027.

Οι φίλαθλοι του Ηρακλή περίμεναν αυτή την στιγμή 9 ολόκληρα χρόνια, οπού η ομάδα πέρασε από πολλά κύματα, και πλέον μπορούν να πανηγυρίσουν την μεγάλη τους επιστροφή. Στο κλίμα αυτών των πανηγυριών λοιπόν, η ΠΑΕ Ηρακλής δημιούργησε ένα τρομερό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ημίθεος Ηρακλής το ρόπαλό του στο δεξί χέρι, να αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο με το αριστερό, και από κάτω ολόκληρο το λιμάνι και η παραλία της Θεσσαλονίκης να είναι γεμάτη από φίλους του Ηρακλή που πανηγυρίζουν έξαλλα την άνοδο.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ηρακλής