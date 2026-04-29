Ηρακλής: Πάει για το «μπαμ» με Βάλτερ Ματσάρι

Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στο να προχωρήσει σε μια κίνηση με ισχυρό αποτύπωμα, καθώς έχει μπει στην τελική ευθεία των επαφών του με τον Βάλτερ Ματσάρι για τον πάγκο της ομάδας.



Μετά την επιστροφή του στη Stoiximan Super League, ο «Γηραιός» επιδιώκει να εμφανιστεί ανταγωνιστικός και να έχει ουσιαστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, στρέφεται σε μια λύση με εμπειρία και παραστάσεις, έχοντας θέσει τον Ιταλό τεχνικό στην κορυφή της λίστας του.



Οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις και υπάρχει έντονη πεποίθηση ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει άμεσα, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο.



Ο Ματσάρι εργάστηκε τελευταία φορά τη σεζόν 2023/24 στη Νάπολι, την οποία ανέλαβε τον Νοέμβριο, παίρνοντας τη θέση του Ρούντι Γκαρθία. Η θητεία του ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα απέναντι στην Τζένοα.



Στην καριέρα του έχει περάσει από σημαντικούς συλλόγους, όπως η Ίντερ, η Σαμπντόρια, η Γουότφορντ, η Τορίνο και η Κάλιαρι, χτίζοντας ένα βαρύ βιογραφικό.



Η κορυφαία του περίοδος καταγράφηκε στην πρώτη του παρουσία στη Νάπολι (2009-2013), όπου σε 182 αγώνες κατέγραψε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμών της καριέρας του, φτάνοντας τους 1,74 ανά παιχνίδι