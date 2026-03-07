Ένας πρώην... Έλληνας στον Λευκό Οίκο - Στάθηκε ανάμεσα στον Μέσι και τον Τραμπ

Μετά την κατάκτηση του στο MLS Cup, ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του στην Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο, ώστε να συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, η ομάδα του «Pulga» κατέκτησε τον τελικό του κορυφαίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της χώρας, για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε πρόσκληση να παρευρεθεί στην εκδήλωση πριν τον αγώνα πρωταθλήματος με την D.C. United στην Ουάσινγκτον το Σάββατο. Ο Μέσι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ανέβηκαν στην σκηνή με τον πρόεδρο της Αμερικής να τους συγχαίρει για την επιτυχία τους, αφού πρώτα είχε αναφερθεί στις επιθέσεις της των των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ένας παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων. Πρόκειται για τον άλλοτε προπονητής των Άρη και Ηρακλή, Γκιγιέρμο Όγιος.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός που είχε περάσει από τους πάγκους των ομάδων της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε από τον ανεξάρτητο Βουλευτή, Ιωάννη Κόντη, ο οποίος σε ανάρτηση του στο Facebook τον σημάδεψε στην φωτογραφία του με τον Πρόεδρο των των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Όγιος βρισκόταν εκεί ως μέλος της διοίκησης της ομάδας, καθώς πλέον εκτελεί τα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή.