Καλαμάτα - Ηρακλής 1-0: Υπερπρωταθλήτρια η «Μαύρη Θύελλα»

Σε μια... ποδοσφαιρική βραδιά στο ΟΑΚΑ, μέσα σε όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα, με παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων, οι πρωταθλητές των δύο ομίλων της Super League 2, Καλαμάτα και Ηρακλής, διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τον τίτλο του Super Cup.



Μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν οι Καλαματιανοί, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του Τσέλιου στο 50ο λεπτό.



Η αναμέτρηση πέρα από το αγωνιστικό της ενδιαφέρον είχε και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του ανδρικού ποδοσφαίρου, ολόκληρη η διαιτητική ομάδα αποτελούνταν αποκλειστικά από γυναίκες.

Σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και γεμάτο ένταση πρώτο ημίχρονο, Καλαμάτα και Ηρακλής έμειναν στο 0-0, αποζημιώνοντας πάντως με την εικόνα τους.

Η «μαύρη θύελλα» μπήκε πιο δυνατά και κυριάρχησε στο πρώτο εικοσιπεντάλεπτο, δημιουργώντας έξι τελικές προσπάθειες με κύριο εκφραστή τον Μορέιρα, δείχνοντας διάθεση να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της.

Σταδιακά, όμως, ο «γηραιός» ανέβασε στροφές, ισορρόπησε το παιχνίδι, κράτησε περισσότερο την κατοχή και άρχισε να απειλεί, με κορυφαία στιγμή την ευκαιρία του Μάναλη σε τετ-α-τετ, όπου ο Γκέλιος αντέδρασε σωτήρια με τα πόδια. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ, σε ένα πρώτο μέρος που άφησε πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Καλαμάτα κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ, παίρνοντας προβάδισμα στο 50ο λεπτό. Ο Μάντζης δημιούργησε εξαιρετικά τη φάση, περνώντας την μπάλα στα πλάγια με τον Τσέλιο να εκτελεί δυνατά από το ύψος της μεγάλης περιοχής και να γράφει το 0-1 για τη «Μαύρη θύελλα». Αυτό ήταν το έκτο φετινό του τέρμα, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του από νωρίς στο δεύτερο μέρος.

Ο Ηρακλής άγγιξε την άμεση απάντηση, χάνοντας μια ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Μάναλη, ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Μετά από γύρισμα μέσα στην περιοχή, βρέθηκε σε θέση βολής σχεδόν πάνω στη γραμμή, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, σε μία φάση που δύσκολα χάνεται. Ο έμπειρος φορ, αν και ιδιαίτερα αποτελεσματικός κατά κανόνα, είδε την τύχη να του γυρίζει την πλάτη σε εκείνο το σημείο του αγώνα.

Η Καλαμάτα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, κατακτώντας το Super Cup.

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι (69' Τσορνομάζ), Οικονόμου (85' Τσελεπίδης), Τσέλιος, Παμλίδης (74' Μπονέτο), Α. Μορέιρα, Μ. Μορέιρα (85' Τάχατος), Μάντζης (74' Κωτσόπουλος).

Ηρακλής (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Κατσικάς, Βιτλής (79' Αναστασίου), Εραμούσπε, Τσάκλα, Κράιντζ (58' Χάμοντ), Φοφανά (58' Τσιντώνης), Ουάρντα, Ντέλετιτς, Τζίμας (79' Ντουρμισάι), Μάναλης.