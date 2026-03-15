Super League 2: Η Καλαμάτα κέρδισε τον Ολυμπιακό Β' και έκανε φιέστα ανόδου (vids)

Ιστορικές στιγμές ζει η Καλαμάτα, καθώς η «Μαύρη Θύελλα» εξασφάλισε την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακός Β στο κατάμεστο γήπεδο της Παραλίας και σφράγισε την πρωτιά στον Β’ όμιλο της Super League 2. Το «χρυσό» γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μιράντα από το σημείο του πέναλτι, δίνοντας το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις εξέδρες.

Με το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και φίλαθλοι έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την επιστροφή της ιστορικής ομάδας στη Super League, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για τη Μεσσηνία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε στο πλευρό του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιώργου Πρασσά και παραχώρησε δηλώσεις στο Action24.

«Η επιμονή του προέδρου και η αγάπη του κόσμου μας έφεραν εδώ, μετά από 26 χρόνια να πανηγυρίσουμε. Είναι μια μεγάλη στιγμή κι εύχομαι του χρόνου να τα πάμε καλά στην Α' εθνική», ανέφερε ο πρώην προθυπουργός.

Τα αποτελέσματα της Κυριακής (15/3)

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' 1-0

Μαρκό - Πανιώνιος 2-1

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 2-0

Ελλάς Σύρου - Παναργειακός 3-1

Χανιά - Καλλιθέα 1-2

Η βαθμολογία του Νότιου όμιλου

