Η νύχτα έγινε μέρα στην Καλαμάτα: «Κάηκε» η πόλη για την ιστορική άνοδο στη Super League (vid)

26 χρόνια ήταν πάρα πολλά! Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα «φλέγεται» από χαρά για την ιστορική επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά το σπουδαίο «διπλό» επί του Πανιωνίου (0-1) που σφράγισε την άνοδο στη Stoiximan Super League, η Καλαμάτα μετατράπηκε σε ένα απέραντο πάρτι, με χιλιάδες φιλάθλους να κατακλύζουν κάθε γωνιά του κέντρου.

Το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου η νύχτα έγινε μέρα από εκατοντάδες καπνογόνα και βεγγαλικά. Όταν το πούλμαν της αποστολής έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 22:00, επικράτησε πανζουρλισμός. Οι παίκτες και ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, Αλέκος Βοσνιάδης, αποθεώθηκαν ως ήρωες από το πλήθος που είχε στηθεί στους δρόμους από νωρίς το απόγευμα.

Η πομπή κατευθύνθηκε με δυσκολία προς την κεντρική πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, καθώς ο κόσμος ήταν τόσο πολύς και το πούλμαν ήταν αδύνατο να προχωρήσει. Μετά από 25 χρόνια περιπλάνησης στις χαμηλότερες κατηγορίες, η Καλαμάτα αφήνει οριστικά πίσω της τα δύσκολα χρόνια και ετοιμάζεται να βάλει τα... καλά της ενόψει της νέας χρονιάς.