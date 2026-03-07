Έγραψε ιστορία ο Πανιώνιος: Κατέκτησε για πρώτη φορά το Κύπελλο Ελλάδας (vid)

Ο Πανιώνιος Betsson κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και είναι ασταμάτητος την φετινή σεζόν!

Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν του ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ στη Χαλκίδα και έκαναν το 2/2 στα τρόπαια της σεζόν 2025/26, έχοντας κατακτήσει και το Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτριες του Γιουνούς Οτσάλ απέκλεισαν στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό με 3-1 σετ και στον τελικό δεν άφησαν το περιθώριο στην ομάδα της Σαντορίνης να αντιδράσει παίρνοντας την άνετη νίκη και το πρώτο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του συλλόγου.

Πλέον, ο Πανιώνιος Betsson έχει στο πρόγραμμά του μονάχα το εγχώριο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών, όπου το Σάββατο 14 Μαρτίου θα φιλοξενήσει στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» τον ΖΑΟΝ για την 21η αγωνιστική. Ο ΑΟ Θήρας από την άλλη θα παίξει την ίδια ημέρα εκτός έδρας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του τελικού

Στο ξεκίνημα του τελικού ο Πανιώνιος Betsson πήρε το προβάδισμα με 4-6 μετά από άουτ επίθεση της Γενιτσαρίδη και μπλοκ της Ραχίμοβα. Οι παίκτριες της Σαντορίνης ισοφάρισαν αλλά οι «κυανέρυθρες» με την Αζέρα διαγώνιο σε σερβίς κι επίθεση επανάφεραν το +2 στο 7-9. Η διαφορά έφτασε στο +3 μετά από μπλοκ της Ζακχαίου ενώ η Κύπρια κεντρικός έκανε το 11-15. Οι παίκτριες του Γιουνούς Οτσάλ ήταν ασταμάτητες και με την Ατανασίεβιτς από την πάιπ έγινε το 11-18 ενώ η ίδια με μπλοκ στη Μάασε έκανε το +9 (11-20). Πάβισιτς και Σιρίνινα μείωσαν σε 16-23 αλλά μετά από λάθος σερβίς της Θήρας ο Πανιώνιος Betsson πήρε το setball και με άσσο της Λαμπρούση διαμορφώθηκε το τελικό 17-25 για το 0-1 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος Betsson πήρε και πάλι από νωρίς το προβάδισμα με τη Ζακχαίου και με μπλοκ της Καρέλια (2-3 και 4-6) ωστόσο η Πάβισιστς ισοφάρισε σε 6-6. Οι «κυανέρυθρες» πέρασαν ξανά μπροστά στο σκορ και με τη Ριστίσεβιτς και στη συνέχεια με διπλό μπλοκ έγινε το 7-11. Ο Μανώλης Σκουλικάρης κάλεσε τάιμ άουτ αλλά οι -τυπικά- φιλοξενούμενες ήταν και πάλι ασταμάτητες με τη Στογίλκοβιτς να παίρνει άσσο για το 8-14. Το +5 παρέμεινε με την Ατανασίεβιτς στην επίθεση (11-16) ενώ η ίδια στη συνέχεια έκανε και το 12-18. Οι «κυανόλευκες» μείωσαν με την Μαασε σε 14-19 αλλά ο Πανιώνιος Betsson με τη Ζακχαίου πίεσε για το 14-23 κι αμέσως μετά για το 14-24. Η Αντσάντε μείωσε με πλασέ αλλά η Ατανασίεβιτς κέρδισε το μπλοκ άουτ και πέτυχε το τελικό 15-25 για το 0-2 στα σετ.

Στο τρίτο σετ οι «κυανέρυθρες» με τις Ριστίσεβιτς κι Ατανασίεβιτς πήραν το προβάδισμα αλλά η Μάασε έκανε και πάλι το 6-6. Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι και το 9-9, όπου ο Πανιώνιος Betsson πέρασε και πάλι μπροστά με 9-11 και 10-12. Μετά από δύο σερί μπλοκ στη Γενιτσαρίδη και τη Μάασε έγινε το 11-14 ενώ η Πάβισιτς μείωσε σε 12-14. Η ίδια με άσσο έκλεισε στον πόντο τη διαφορά και μετά από λάθος σερβίς της Ραχίμοβα έγινε και το 14-15. Η Λαμπρούση επανάφερε το +2 αλλά η Θήρα απάντησε και με άσσο της Γενιτσαρίδη ισοφάρισε σε 17-17. Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι και το 19-19, όπου η Πάβισιτς με επίθεση έκανε το +1 για τη Θήρα. Η Νομικού απάντησε από το κέντρο για το 20-20 ενώ με σφάλμα της Ατσάντε έγινε και το +1.

Η Ατανασίεβιτς με επίθεση επανάφερε το +2, όμως οι παίκτριες του Μανώλη Σκουλικάρη ισοφάρισαν και πάλι με άσσο της Πάβισιτς. Η Ατανασίεβιτς είχε για ακόμη μια φορά την απάντηση, κερδίζοντας το μπλοκ άουτ και στη συνέχεια η ίδια με επίθεση έδωσε το matchball στον Πανιώνιο Βetsson. Η Τσιόγκα «έσβησε» την πρώτη ευκαιρία με μπλοκ αλλά η Λαμπρούση με ακόμη ένα μπλοκ έδωσε το matchpoint και πάλι στην ομάδα της. Η Μάασε είπε και πάλι «όχι» στις κυανέρυθρες κι η Πάβισιτς έδωσε το setball στη Θήρα για πρώτη φορά. Εκεί η Μάασε με μπλοκ έδωσε το σετ στην ομάδα της Σαντορίνης με 27-25, για το 1-2 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ ο ΑΟ Θήρας πέρασε μπροστά με τη Μάασε αλλά ο Πανιώνιος Betsson απάντησε με μπλοκ της Λαμπρούση για το 3-5. Οι παίκτριες της Σαντορίνης ανέκτησαν το προβάδισμα αλλά η Λαμπρούση απάντησε και πάλι με επίθεση για το 7-8. Ριστίσεβιτς και Ραχίμοβα έκαναν το +3 με 7-10 ενώ η Λαμπρούση είχε και πάλι την απάντηση στις επιθέσεις της Θήρας. Το +3 παρέμεινε και στο 10-13 με επίθεση της Ραχίμοβα ενώ το σκορ έφτασε στο 11-15 μετά από επίθεση της Ζακχαίου και πλασέ της διαγωνίου. Μετά από διαδοχικά λάθη της Θήρας έγινε το 12-17 στο σκορ, το οποίο ανάγκασε τον Μανώλη Σκουλικάρη να καλέσει τάιμ άουτ.

Στην επιστροφή οι «κυανόλευκες» μείωσαν στον πόντο με τη Σιρίνινα (16-17), ωστόσο ο Πανιώνιος Betsson επανάφερε το +3 με μπλοκ της Νομικού στο 16-19. Η Στογίλκοβιτς με πλασέ πέτυχε το 17-20 κι η Ριστίσεβιτς κέρδισε το μπλοκ άουτ. Η Ραχίμοβα δυσκόλεψε την άμυνα της Θήρας και πέτυχε το 18-22 ενώ η Τσιόγκα μείωσε στους τρεις τη διαφορά αλλά η Αζέρα με ευθύ χτύπημα απάντησε για το 23-19. Η Ριστίσεβιτς με πλασέ έδωσε το matchball στον Πανιώνιο Betsson και η Ραχίμοβα με μπλοκ άουτ διαμόρφωσε το τελικό 20-25 για το 1-3 στα σετ.

Τα σετ: 1-3 (17-25, 15-25, 27-25, 20-25)

