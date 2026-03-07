Πανιώνιος - Καλαμάτα: H «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League μετά από 26 χρόνια! (vid)

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Καλαμάτα είναι και πάλι στη Super League. Η «Μαύρη Θύελλα» άλωσε τη Νέα Σμύρνη, επικρατώντας με 1-0 του Πανιωνίου στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League 2, σφραγίζοντας και μαθηματικά την πολυπόθητη άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της «Μαύρης Θύελλας» να γίνονται ένα κουβάρι, πανηγυρίζοντας την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια για πρώτη φορά μετά το 2000.

Η εξέλιξη του ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένταση και δυνατές μονομαχίες, όπως άρμοζε σε έναν «τελικό» ανόδου. Η πλάστιγγα άρχισε να γέρνει υπέρ των φιλοξενουμένων μόλις στο 19ο λεπτό, όταν ο Δημήτρης Κολοβός αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Μάντζη, αφήνοντας τον Πανιώνιο με δέκα παίκτες.

Η Καλαμάτα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο 38', ο Μορέιρα απέδειξε την κλάση του: υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά από πάσα του Μάντζη, γύρισε υποδειγματικά το σώμα του και με ψύχραιμο τελείωμα «εκτέλεσε» τον Γιαννακόπουλο για το 0-1.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο «Ιστορικός» προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, πιέζοντας κυρίως με στημένες φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Καλαμάτα επέλεξε να διαχειριστεί το προβάδισμά της, κλείνοντας τους διαδρόμους και αποφεύγοντας τα ρισκά με το 0-1 να είναι και το τελικό σκορ.

Έτσι η Καλαμάτα επιστρέφει εκεί που προστάζει η ιστορία της, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 26 ετών.

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βερνάρδος (58' Φοκάμ), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμάντας (58' Κιάκος), Μπελμόντ (83' Παπαγεωργίου), Ντίαζ, Κολοβός, Μόρσεϊ (72' Κρητικός), Γιάκοβλεφ, Μωραΐτης (58' Βοϊλής)

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μορέιρα Μαξιμιλιάνο, Οικονόμου, Κατάλντι (83' Μπονέτο), Τσέλιος (63' Παμλίδης), Μορέιρα Μέντες (71' Κοτσόπουλος), Μάντζης (83' Τσελεπίδης), Μιράντα (71' Τσορνομάς)

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Β' όμιλος (Σάββατο 7 Μαρτίου, 15:00)

Playoffs

Ολυμπιακός Β - Μαρκό 0-3

Πανιώνιος - Καλαμάτα 0-1

Playouts



Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-1

Ηλιούπολη - Χανιά 0-0

Αιγάλεω - Παναργειακός 1-0