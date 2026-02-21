Σοβαρή καταγγελία Πανιωνίου: «Δολοφονική επίθεση» με κροτίδα-δυναμίτη στο γήπεδο Νέας Σμύρνης

Το παιχνίδι του Πανιωνίου με τη Μαρκό για τη 2η αγωνιστική των Playoffs της Super League 2 ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, όμως όσα συνέβησαν εκτός αγωνιστικού πλαισίου επισκίασαν πλήρως την αναμέτρηση. Η διοίκηση του Πανιωνίου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, το οποίο ,όπως τονίζεται, θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, κατά τη διάρκεια του αγώνα άγνωστο άτομο βρέθηκε στην ταράτσα παρακείμενου σχολικού κτιρίου και εκτόξευσε κροτίδα τύπου δυναμίτη προς τη θύρα 2 του γηπέδου της Νέας Σμύρνης. Πρόκειται για σημείο όπου βρίσκονταν φίλαθλοι, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα του περιστατικού και τη δυνητική επικινδυνότητά του.



Η έκρηξη προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην εξέδρα, με τη διοίκηση του Πανιωνίου να κάνει λόγο για πράξη που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς ως επεισόδιο, αλλά ως στοχευμένη και ακραία ενέργεια. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη πράξη έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα φιλάθλων, εργαζομένων του γηπέδου και γενικότερα όσων βρίσκονταν στον χώρο.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει οργανωμένη δολοφονική ενέργεια που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μαρκό και συγκεκριμένα στο 80ο λεπτό, όταν άγνωστο άτομο ανέβηκε στην ταράτσα σχολικού κτιρίου που βρίσκεται πίσω από τις Θύρες 2 και 3 του γηπέδου, εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς την θύρα 2 και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή την οποία οδηγούσε δεύτερο άτομο.

Η πράξη αυτή έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία. Δημιουργούνται σοβαρά και εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως ένα απλό επεισόδιο, αλλά ως μια εγκληματική ενέργεια που στόχο είχε ανθρώπινες ζωές και τη σωματική ακεραιότητα των φιλάθλων μας. Ως Πανιώνιος θα κινηθούμε άμεσα νομικά και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία μας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Οι ευθύνες θα αναζητηθούν προς κάθε κατεύθυνση για αυτό το «τυφλό» χτύπημα βίας.

Η ασφάλεια των φιλάθλων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη».