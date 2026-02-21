Super League 2: Ο Πανιώνιος «κόλλησε» κόντρα στη Μαρκό – Ξανά μόνη πρώτη η Καλαμάτα (video)

Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στη «μάχη» για την άνοδο στη Stoiximan Super League. Η Καλαμάτα έκανε περίπατο (3-0) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη απέναντι στον Ολυμπιακό Β' και η χαρά της ήταν διπλή, καθώς την ίδια ώρα ο Πανιώνιος έμεινε στο μηδέν κόντρα στη Μαρκό. Έτσι, η «Μαύρη Θύελλα» οδηγεί ξανά την κούρσα στο +2, με τον «Ιστορικό» να αναζητά πλέον ένα απόλυτο σερί και ένα στραβοπάτημα των Μεσσήνιων για να ανακτήσει τα ηνία.

Playoffs: «Μαύρη Θύελλα» στην κορυφή

Η Καλαμάτα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το στραβοπάτημα του Πανιωνίου και, με μια εμφατική εμφάνιση, πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα του Ολυμπιακού Β' επικρατώντας με 3-0. Ο Μάντζης άνοιξε τον δρόμο στο 23', ενώ οι Τσέλιος (47') και Κατάλντι (53') «κλείδωσαν» το τρίποντο στην αρχή της επανάληψης.

Την ίδια ώρα στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος εγκλωβίστηκε στο 0-0 από την εξαιρετικά στημένη Μαρκό. Παρά τις ευκαιρίες των Κολοβού και Βοΐλη, ο «Ιστορικός» δεν βρήκε το γκολ της νίκης, πέφτοντας στη δεύτερη θέση και στο -2 από τους Μεσσήνιους.

Playouts: Βήμα σωτηρίας για Σύρο και Καλλιθέα

Στο μέτωπο της παραμονής, η Ελλάς Σύρου επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση, διαλύοντας το Αιγάλεω με 3-0. Οι Κυκλαδίτες κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο με τους Βερνάρδο (58'), Γαρουφαλιά (65') και Όγκμποε (76') να σκοράρουν, αυξάνοντας τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη στους έξι βαθμούς.

Σημαντικό τρίποντο πανηγύρισε και η Athens Kallithea, η οποία λύγισε την αντίσταση της Ηλιούπολης με 1-0. Ο Καντίγιο στο 75' ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη, λίγες μόλις στιγμές μετά το δοκάρι του Τζούντα Γκαρσία που θα μπορούσε να είχε αλλάξει τη μοίρα του αγώνα υπέρ των φιλοξενούμενων.

Τέλος, τα Χανιά έμειναν «ζωντανά» στο κυνήγι της παραμονής, αποδρώντας από το Άργος με το διπλό (0-1) κόντρα στον Παναργειακό. Το μακρινό σουτ του Βάρντιτς στο 27' έκρινε την αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι, έχοντας δοκάρι με τον Ναλιτζή στο 71'.

Tα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Νοτίου ομίλου

Playoffs - 2η αγωνιστική

Πανιώνιος - Μαρκό 0-0

Ολυμπιακός Β - Καλαμάτα 0-3

Playouts - 2η αγωνιστική

Παναργειακός - Χανιά 0-1

Athens Kallithea - Ηλιούπολη 1-0

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0