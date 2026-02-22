Super League 2: Διπλό ανόδου για τον Ηρακλή μέσα στην έδρα της Νίκης Βόλου (vids)

Αγκαλιά με την επιστροφή του στην Stoiximan Super League βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος νίκησε με 1-0 τη Νίκη Βόλου στην Μαγνησία και πλέον, έχει βρεθεί στο +7 από την δεύτερη θέση στον βόρειο όμιλο της Super League 2.

Το ματς

Υψηλό τέμπο στο ματς από το ξεκίνημα, με τον Ηρακλή να έχει την πρώτη κλασική ευκαιρία στο 20', όταν από κόρνερ του Ντέλετιτς, πρώτη κεφαλιά του Ουάρντα προς τα πίσω, η δεύτερη του Εραμούσπε πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Σο 27' το συρτό σουτ του Λουκίνα έξω από την περιοχή πέρασε άουτ, στην πρώτη αξιόλογη τελική της Νίκης.

Ανέβασαν ταχύτητα οι γηπεδούχοι. Στο 37' το σουτ του Λέο έξω από την μεγάλη περιοχή δεν είχε τύχη και πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ένα λεπτό μετά άγγιξαν το γκολ, με τον Στουρνάρα να έχει μία εξαιρετική επέμβαση σε δυνατό σουτ του Λώλη από πολύ κοντά.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Ηρακλής έμεινε με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Μάναλη. Απευθείας κόκκινη για τον πολύπειρο στράικερ που σήκωσε ψηλά το πόδι, βρίσκοντας επικίνδυνα τον Πασαλίδη στο κεφάλι. Μολονότι ο γηραιός είχε αριθμητικό μειονέκτημα, ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και στο 68' πήρε το προβάδισμα με αυτογκόλ του Πασαλίδη από χαμηλή συρτή σέντρα του Τζίμα.

Στο 80' ο Ηρακλής άγγιξε το δεύτερο γκολ, με τον Τζίμα να γυρίζει στον Παναγιωτίδη, αυτός στην μικρή περιοχή δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκαραβέλη με διπλή προσπάθεια. Δύο λεπτά μετά ο Στοΐλκοβιτς βρέθηκε σε καλή θέση έξω από την περιοχή, κάκιστο το τελείωμά του, πάνω από τα δοκάρια.

Γκολ: 68' Πασαλίδης (αυτογκόλ)

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Κίτρινες: 17' Πλέγας, 25' Σίλβα, 45' Λώλης, 71' Κιβρακίδης, 95' Τζανετόπουλος, 98' Στοΐλκοβιτς - 45' Βιτλής, 86' Ουάρντα

Κόκκινες: 50' Μάναλης (απευθείας)

Νίκη Βόλου (Κώστας Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο (60' Κιβρακίδης), Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα (93' Σαλαμούρας), Πλέγας (60' Έππας), Πέττας, Λώλης (73' Γιακουμάκης), Λουκίνας, Λέο (46' Στοΐλκοβιτς)

Ηρακλής (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Τσάκλα, Κάτσικας, Βιτλής (73' Αναστασίου), Εραμούσπε, Τζίμας, Κράιντς (48' Παναγιωτίδης), Χάμοντ (86' Τσιντώνης), Ντέλετιτς (73' Κυνηγόπουλος), Ουάρντα (86' Δημητρίου), Μάναλης

Οι βαθμολογίες σε Βόρειο και Νότιο όμιλο

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore