Πάτρα: Άγρια οπαδική επίθεση σε νεαρό ζευγάρι - Στο νοσοκομείο τα θύματα

Σοβαρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/02/26) στην οδό Πουκεβίλ, στην Πάτρα, όταν δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον έξι άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός έφερε πάνω του αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας και περπατούσε μαζί με την κοπέλα, όταν ομάδα ατόμων, που φέρεται να ανήκει σε καρναβαλικό πλήρωμα, τους προσέγγισε και άρχισε να τους ρωτά για τα οπαδικά τους πιστεύω.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησε άγρια επίθεση, με τους δράστες να χτυπούν τον νεαρό σε κεφάλι και σώμα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι εμπλεκόμενοι στην επίθεση εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις Διωκτικές Αρχές της Πάτρας.