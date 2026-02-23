Θλιβερά επεισόδια στο Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν: Φωτιές στις κερκίδες και άγριες συμπλοκές (vid)

Η νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 3-0 επί της Παρτίζαν στο «Rajko Mitic Stadium» είχε ξεκάθαρη βαθμολογική σημασία, καθώς αύξησε τη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στα σοβαρά επεισόδια που σημάδεψαν το ντέρμπι του Βελιγραδίου.



Ένταση πριν από τη σέντρα



Λίγες ώρες πριν από την έναρξη, στους δρόμους του Βελιγραδίου καταγράφηκαν εκτεταμένες συμπλοκές μεταξύ οργανωμένων οπαδών των δύο ομάδων. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε παρεμβάσεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση, ωστόσο το κλίμα παρέμεινε τεταμένο.





Το «αιώνιο» ντέρμπι της Σερβίας, γνωστό για την υψηλή επικινδυνότητα και τη φορτισμένη ατμόσφαιρα, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως ένα από τα πιο «καυτά» παιχνίδια στην Ευρώπη.



Φωτιά στις εξέδρες και πανικός



Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οπαδοί των φιλοξενούμενων προκάλεσαν μεγάλη φωτιά σε τμήμα της εξέδρας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν μέρος του γηπέδου, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η κατάσταση προκάλεσε έντονη αναστάτωση στις κερκίδες και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των δυνάμεων ασφαλείας για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και να αποτραπούν τραυματισμοί.



Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, αλλά η βία παραμένει «γρίφος»



Παρά τα επεισόδια, η αναμέτρηση δεν διεκόπη οριστικά και ολοκληρώθηκε κανονικά, με τον Ερυθρό Αστέρα να φτάνει σε μια επιβλητική νίκη. Ωστόσο, οι εικόνες με τις φλόγες στις εξέδρες και τις δυνάμεις ασφαλείας να επιχειρούν εντός γηπέδου κυριάρχησαν στα social media και επισκίασαν πλήρως το ποδοσφαιρικό θέαμα.



Το μεγαλύτερο ντέρμπι της Σερβίας άφησε για ακόμη μία φορά αγωνιστικά συμπεράσματα, αλλά και σοβαρά ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια και τον έλεγχο τέτοιων αναμετρήσεων υψηλού ρίσκου.