Αυτό είναι το γήπεδο με το πιο τρομακτικό τούνελ που λυγίζει τους αντιπάλους (vid)

Το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, γνωστό στους φίλους του ποδοσφαίρου ως «Μαρακανά», αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά, και τρομακτικά, στην Ευρώπη.

Ο λόγος δεν είναι μόνο η ένταση των οπαδών που γεμίζουν τις εξέδρες, αλλά και η μοναδική εμπειρία που βιώνουν οι αντίπαλοι όταν περνούν μέσα από το περίφημο «τούνελ του τρόμου» για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο.



Το «τούνελ του τρόμου» δεν είναι κάποιο μυθικό μέρος ή υπόγεια διαδρομή φαντασίας, αλλά η διαδρομή που περνούν οι ποδοσφαιριστές από τα αποδυτήρια μέχρι το χορτάρι. Σε αντίθεση με τα περισσότερα στάδια, όπου αυτή η διαδρομή είναι σύντομη και τυπική, στο «Μαρακανά» η απόσταση είναι αξιοσημείωτη, 240 μέτρα, και η ατμόσφαιρα που τη συνοδεύει, μοναδική.

Χρειάζεται περισσότερο από ένα λεπτό για να βγουν οι παίκτες από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο, όπου περπατούν ανάμεσα σε τοιχογραφίες, χρώματα και εικόνες που αναδεικνύουν τη μεγάλη ιστορία του συλλόγου.

Το αφιέρωμα της UEFA στο «τούνελ του τρόμου»



Με αφορμή τη ρεβάνς του Ερυθρού Αστέρα με τη Λιλ στα playoffs του Europa League, η UEFA θέλησε να αναδείξει αυτό το σημείο του «Μαρακανά» με ένα βίντεο στο οποίο η κάμερα ακολουθεί όλη τη διαδρομή των παικτών μέχρι τον αγωνιστικό χώρο, γράφοντας στη λεζάντα: «Όταν η βόλτα στο τούνελ είναι η μισή δουλειά».

Kαι, βέβαια, στην άκρη του τούνελ περιμένουν οι χιλιάδες φανατικοί οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι δημιουργούν μια εκκωφαντική, εκρηκτική ατμόσφαιρα με τραγούδια, συνθήματα και παλμό.

«Στα περισσότερα γήπεδα, κάνεις δέκα βήματα και βγαίνεις στο χορτάρι. Εκεί, έχεις χρόνο να σκεφτείς. Και αυτό είναι το δύσκολο. Ακούς 50.000 ανθρώπους να ουρλιάζουν πριν καν σε δουν. Σαν να σε περιμένουν» έχει πει παίκτης που πήγε στο «Μαρακανά» ως αντίπαλος.



Κάποιοι παίκτες λένε ότι το τούνελ λειτουργεί ως δοκιμασία χαρακτήρα. Αν μπεις φοβισμένος, θα βγεις φοβισμένος. Αν μπεις αποφασισμένος, η ατμόσφαιρα μπορεί να σε ανεβάσει.