Νεκρός 20χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από οπαδικό επεισόδιο - Μαχαιρώθηκε από αγνώστους

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος να χάσει τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.

Ο νεαρός εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews άγνωστος ή άγνωστοι φέρεται να διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:00 το βράδυ για έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Κατέληξε στο νοσοκομείο

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 20χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.