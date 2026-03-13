Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού - Συνδέεται με ομάδα «αυτόκλητων τιμωρών»

Αρκετά ερωτήματα καλείται να απαντήσει η ΕΛ.ΑΣ. και τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας του ελληνικού FBI για τη δολοφονία του 20χρονου αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Καλαμαριά.

Ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και πιθανότατα έπεσε θύμα ενέδρας, ενώ το μοιραίο τραύμα ήταν στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο -δείγμα ότι κάποιοι τον κυνήγησαν. Τον νεαρό εντόπισαν περίοικοι της οδού Αργοναυτών στην Καλαμαριά, πεσμένο δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης και γεμάτο αίματα, ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ που τον μετέφερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αλλά παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών κατέληξε περίπου τα μεσάνυχτα.

Flash.gr/ To σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος

Έρευνα και για σύνδεση με την ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών»

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός φερόταν να συνδέεται με ομάδα περίπου 10 ατόμων, οι οποίοι –προσποιούμενοι ή συνεργαζόμενοι με ανήλικες κοπέλες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– έκλειναν ραντεβού με ενήλικες άνδρες στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τους επιτίθονταν, τους χτυπούσαν άγρια και τους λήστευαν. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο 20χρονος σύμφωνα με τη δικογραφία συμμετείχε σε 10 τέτοιες επιθέσεις που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση, καθώς δεν εξετάζεται μόνο το οπαδικό κίνητρο. Γι’ αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν καταθέσεις και να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.