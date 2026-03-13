Στην Ασφάλεια ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: «Δεν ήθελα να σκοτώσω»

Στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης προσήλθε αυτοβούλως ο βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου. Ο ύποπτος συνοδευόταν από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 23χρονο γνωστό οπαδό του Άρη που υποστηρίζει ότι ο 20χρονος και ακόμη 4 άτομα, του είχαν στήσει ενέδρα κάτω από το σπίτι του.

Ανέφερε ακόμη στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν (σ.σ. φέρει σημάδια πάλης, θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή) και ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του, αλλά έπεσε από κάποιον απ' τους επιτιθεμένους.

Υποστηρίζει δε ότι άρπαξε το μαχαίρι και τραυμάτισε τον 20χρονο -χωρίς να θέλει να σκοτώσει- στην προσπάθειά του να γλιτώσει, καθώς το θύμα τον είχε χτυπήσει άσχημα και φοβόταν για τη ζωή του. Την ίδια ώρα, όμως, οι φίλοι του 20χρονου υποστηρίζουν ότι ο 23χρονος δεν ήταν μόνος του αλλά υπήρχε κι άλλο άτομο μαζί του.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 20χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι φέρονται να διαπληκτίστηκαν με τον νεαρό και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) για έναν νεαρό άνδρα αιμόφυρτο στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Στα πλάνα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνεται ο νεαρός μετά τη θανάσιμη μαχαιριά να κάνει μερικά βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται δίπλα σε έναν κάδο. Οι δράστες φορούσαν κουκούλες και τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές από την ΕΛΑΣ.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από τη ζωή»

Ο 20χρονος ήταν φίλαθλος του ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ της ομάδας να εκδίδει ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη της για την απώλειά του.

Στην ανακοίνωση τονίζεται:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».