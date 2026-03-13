Δολοφονία 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ: Αίτημα αναβολής της ασπρόμαυρης ΚΑΕ για το ντέρμπι με Άρη

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου φιλάθλου της ομάδας στην Καλαμαριά. Ο νεαρός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα ατόμων το βράδυ της Πέμπτης (12/3) και υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της για τον χαμό του νεαρού και στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του. Παράλληλα, ο σύλλογος ζήτησε την αναβολή της αναμέτρησης με τον Άρη (14/3, 18:15) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης».