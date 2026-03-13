ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του 20χρονου: «Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή»

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος να χάσει τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.

Ο νεαρός εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews άγνωστος ή άγνωστοι φέρεται να διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. Ο άτυχος φίλος του ΠΑΟΚ υπέκυψε από τα τραύματα του, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να τοποθετείται με επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια και την στήριξη της στην οικογένεια του νεαρού.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».