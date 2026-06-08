«Βόμβα» μεταγόνων από τον Ηρακλή: «Σε συζητήσεις με τον Λορέντζο Ινσίνιε»

Ο Ηρακλής επέστρεψε στα σαλόνια της Stoiximan Super League και όπως φαίνεται, είναι αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Γηραιού προχωρά, με τον προπονητή της ομάδας, Βάλτερ Ματσάρι, να συνεισφέρει στην προσπάθεια απόκτησης σπουδαίων παικτών.

Ένας εξ αυτών, για τον οποίο ο Ηρακλής θέλει να κάνει την υπέρβαση, είναι ο Λορέντζο Ινσίνιε! Όπως αναφέρει ο Ρούντι Γκαλέτι, Ιταλός δημοσιογράφος, ο 35χρονος βραχύσωμος εξτρέμ που αγωνίζεται στην Πεσκάρα θα μπορούσε να βρεθεί ξανά με τον παλιό του προπονητλη, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί στην Νάπολι.

🚨🔥 EXCL | Iraklis FC have started talks over a potential move for Lorenzo Insigne to Greece. 🇬🇷👀



The Italian attacker - currently at Pescara - could reunite with Walter Mazzarri as the Greek club continues to strengthen its squad ahead of the new Super League season. pic.twitter.com/KNrNlLTfv1 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 7, 2026

Ως τώρα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει συζητήσεις με γνώμονα πιθανή συνεργασία, με την παρουσία του Ματσάρι να κρίνεται κομβική για την τελική έκβαση μιας εντυπωσιακής για το ελληνικό ποδόσφαιρο μεταγραφής.