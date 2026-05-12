Ηρακλής: Νέος προπονητής ο Βάλτερ Ματσάρι

Η υπόθεση Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή φαίνεται να έχει τελικά αίσιο τέλος, καθώς ο Ιταλός προπονητής συμφώνησε σε όλα με τον «Γηραιό» και αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, αρχικά οι κουβέντες οδήγησαν σε αδιέξοδο και μη συμφωνία, όμως φαίνεται πως η διοίκηση των Θεσσαλονικιών επαναπροσέγγισε τον Ιταλό προπονητή και όλες οι πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Ματσάρι θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη (12/5) για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να αναλάβει τον προγραμματισμό του Ηρακλή για να χτίσει μια ανταγωνιστική ομάδα για την νέα σεζόν.

Αυτός είναι ο Βάλτερ Ματσάρι

Ο Βάλτερ Ματσάρι γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου το 1961 και η προπονητική του καριέρα μιλάει από μόνη της. Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή στην Μπολόνια και ακολούθησε η Νάπολι το 1998/99, η U19 της Μπολόνια, η Ατσιρέαλε, η Πιστοϊέζε και η Λιβόρνο. Επίσης πέρασε από τον πάγκο της Ρετζίνα για τρία χρόνια (2004-2007) μέχρι να μετακομίσει στην Σαμπντόρια και να επιστρέψει αργότερα στην Νάπολι, με την οποία έκανε και τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του για μία τετραετία (2009-13) πανηγυρίζοντας και το Coppa Italia (2011/12), από όπου πήγε στην Ίντερ. Στη συνέχεια δούλεψε σε Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ μοναδική ομάδα εκτός Ιταλίας ήταν η Γουότφορντ από το καλοκαίρι του 2016 έως τον Μάιο του 2017. Στη Serie Α έχει 507 παρουσίες και απολογισμό 195 νίκες - 155 ισοπαλίες - 157 ήττες.