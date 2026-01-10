Νίκη Βόλου - Ηρακλής 1-1: Δίκαιη «μοιρασιά» στη Νέα Ιωνία - Κερδισμένη η Αναγέννηση Καρδίτσας (vids)

Η Νίκη Βόλου αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με τον Ηρακλή στο «Παντελής Μαγουλάς» για την 16η αγωνιστική της Super League 2. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ μετά από εντυπωσιακό γκολ του Μάναλη (23'), ισοφάρισαν με τον Τζανετόπουλο (33').

Ο αγώνας είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Ένταση, πάθος, δυναμικές διεκδικήσεις, ατομικά λάθη και δύο εξαιρετικά γκολ. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν κοντά στο γκολ της νίκης, όμως οι τερματοφύλακες «κατέβασαν ρολά» με το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου να παραμένει μέχρι το τέλος.

Στους 38 βαθμούς συνεχίζει ο πρωτοπόρος Ηρακλής. Η Νίκη Βόλου βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 33 πόντους. Μεγάλη «κερδισμένη» της ισοπαλίας στο ντέρμπι κορυφής η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία μπορεί να προσπεράσει τον Ηρακλή σε περίπτωση που κερδίσει την Καβάλα (11/01, 15:00).

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό γκολ του Μάναλη

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς κάποια αξιόλογη τελική ευκαιρία. Κυριάρχησαν οι δυνατές μονομαχίες και τα λάθη εκατέρωθεν. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο ψάχνοντας τους επιθετικούς με βαθιές μπαλιές.

Στο 23' ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ. Έπειτα από φάση διαρκείας, ο Παναγιωτίδης γύρισε τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή και ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή φέτος, Γιώργος Μάναλης εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, υποδέχθηκε με το στήθος και με ένα καταπληκτικό ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα αρχικά στο οριζόντιο δοκάρι και έπειτα στα δίχτυα του Γκαραβέλη, γράφοντας το 0-1 για τους φιλοξενούμενους.

Η Νίκη Βόλου πίεσε και έφτασε στην ισοφάριση

Μετά το γκολ του Ηρακλή, η Νίκη Βόλου ανέβασε ρυθμούς. Στο 27' έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Λώλης έδωσε στον Γκαντέλιο, ο οποίος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά. Ο Τζανετόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής, όμως η κεφαλιά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Στουρνάρα.

Στο 33' η Νίκη Βόλου είχε τη μεγαλύτερή της ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Λουκίνας επιχείρησε την κοντινή κεφαλιά, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι, όμως ο Στουρνάρας απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τζανετόπουλος έκανε το 1-1 για τη Νίκη. Ο Λώλης εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, φέρνοντας τη μπάλα στη μικρή περιοχή του Ηρακλή, ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων κινήθηκε στην τροχιά τής και με δυνατή κεφαλιά τιμώρησε την άμυνα της πρώην του ομάδας, ισοφαρίζοντας για τους Θεσσαλούς.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ηρακλή να διατηρεί την κατοχή και να προσπαθεί να επιτεθεί ορθολογικά. Η ένταση, το πάθος και οι δυναμικές διεκδικήσεις δεν έλειψαν.

«Άγρια» ομορφιά στο τελευταίο δεκάλεπτο

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες «αλληλοεξουδετερώθηκαν» με τους προπονητές να εστιάζουν περισσότερο στο κλείσιμο των χώρων. Παρά το «νωθρό» πρώτο μισάωρο στο δεύτερο μέρος, βέβαια, ο Ηρακλής και η Νίκη Βόλου χάρισαν στο κοινό του «Παντελής Μαγουλάς» μία μοναδική παράσταση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Οι δύο «μονομάχοι» προσπάθησαν να φτάσουν στο γκολ της νίκης με τη μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω και τις δύο ομάδες να χάνουν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη.

Στο 82' ο Ηρακλής έφτασε πολύ κοντά στο 2-1 όταν ο Κυνηγόπουλος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, μετά από αντεπίθεση. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, Γκαραβέλης δήλωσε «παρών» απομακρύνοντας με το πόδι σε κόρνερ.

Στο 85' οι γηπεδούχοι απάντησαν στις μεγάλες ευκαιρίες, χάνοντας μοναδική ευκαιρία για να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Ο Λουκίνας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως η καρφωτή κεφαλιά που έκανε κατέληξε πάνω από την εστία.

Ένα λεπτό αργότερα, η Νίκη Βόλου σκόραρε με σουτ του Λουκίνα, όμως ο βοηθός Στάικος ακύρωσε το τέρμα των γηπεδούχων, λόγω οφσάιντ στον Γιακουμάκη, που βρήκε την μπάλα όσο αυτή ταξίδευε στα δίχτυα του Στουρνάρα.

Την ερχόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας και η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Νέστο Χρυσούπολης.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας (83', Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Νταμιάν Σίλβα (83' Σαλαμούρας), Έππας (72' Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (60' Φερνάντεθ), Στοϊλκοβιτς (72' Γιακουμάκης), Λουκίνας.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Ουές, Αναστασίου, Εραμούσπε, Δημητρίου (70' Σιδεράς), Χάμοντ (64' Ντέλετιτς), Φοφανά, Παναγιωτίδης (89' Τσιντώνης), Κυνηγόπουλος, Ουάρντα (64' Ντουρμισάι), Μάναλης (89' Κούστα).