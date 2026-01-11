Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2 μετά και τα ματς της Κυριακής (11/1)

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου η 16η αγωνιστική της Super League 2.

Στον Βόρειο όμιλο, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε 3-0 της Καβάλας και πάτησε για πρώτη φορά στη κορυφή, ενώ ο Αστέρας Aktor B εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία και την είσοδο του στα πλέι οφ, μετά το 1-1 με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα.

Στο Νότιο όμιλο, η Καλαμάτα επικράτησε 2-0 του Πανιωνίου και αύξησε την μεταξύ τους διαφορά στους πέντε πόντους. Η Ηλιούπολη νίκησε τα Χανιά με 2-0, ενώ ο Ολυμπιακός Β νίκησε 1-0 τη Μαρκό και κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό την συμμετοχή του στα πλέι οφ.

Tα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Α' όμιλος

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός - Μακεδονικός 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β 0-2

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Β AKTOR 1-1

Αν. Καρδίτσας - Καβάλα 3-0

Β' όμιλος

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0

Ολυμπιακός Β - Μαρκό 1-0

Χανιά - Ηλιούπολη 0-2

H βαθμολογία του Βορείου ομίλου

Standings provided by Sofascore

H βαθμολογία του Νοτίου ομίλου