Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2 μετά και τα ματς της Κυριακής (11/1)

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία σε Βόρειο και Νότιο όμιλο καθώς και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής για τη Super League 2.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου η 16η αγωνιστική της Super League 2.

Στον Βόρειο όμιλο, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε 3-0 της Καβάλας και πάτησε για πρώτη φορά στη κορυφή, ενώ ο Αστέρας Aktor B εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία και την είσοδο του στα πλέι οφ, μετά το 1-1 με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα.

Στο Νότιο όμιλο, η Καλαμάτα επικράτησε 2-0 του Πανιωνίου και αύξησε την μεταξύ τους διαφορά στους πέντε πόντους. Η Ηλιούπολη νίκησε τα Χανιά με 2-0, ενώ ο Ολυμπιακός Β νίκησε 1-0 τη Μαρκό και κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό την συμμετοχή του στα πλέι οφ.

Tα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Α' όμιλος

Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής 1-1
Καμπανιακός - Μακεδονικός 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β 0-2
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Β AKTOR 1-1
Αν. Καρδίτσας - Καβάλα 3-0

Β' όμιλος

Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1
Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0
Ολυμπιακός Β - Μαρκό 1-0 
Χανιά - Ηλιούπολη 0-2

H βαθμολογία του Βορείου ομίλου

Standings provided by Sofascore

H βαθμολογία του Νοτίου ομίλου

Standings provided by Sofascore

