Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2 μετά και τα ματς της Κυριακής (11/1)
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία σε Βόρειο και Νότιο όμιλο καθώς και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής για τη Super League 2.
Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου η 16η αγωνιστική της Super League 2.
Στον Βόρειο όμιλο, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε 3-0 της Καβάλας και πάτησε για πρώτη φορά στη κορυφή, ενώ ο Αστέρας Aktor B εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία και την είσοδο του στα πλέι οφ, μετά το 1-1 με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα.
Στο Νότιο όμιλο, η Καλαμάτα επικράτησε 2-0 του Πανιωνίου και αύξησε την μεταξύ τους διαφορά στους πέντε πόντους. Η Ηλιούπολη νίκησε τα Χανιά με 2-0, ενώ ο Ολυμπιακός Β νίκησε 1-0 τη Μαρκό και κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό την συμμετοχή του στα πλέι οφ.
Tα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
Α' όμιλος
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής 1-1
Καμπανιακός - Μακεδονικός 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β 0-2
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Β AKTOR 1-1
Αν. Καρδίτσας - Καβάλα 3-0
Β' όμιλος
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1
Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0
Ολυμπιακός Β - Μαρκό 1-0
Χανιά - Ηλιούπολη 0-2