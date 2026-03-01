Super League 2: Ο Πανιώνιος «σκόνταψε» στου Ρέντη και κάνει… δώρο την άνοδο στην Καλαμάτα (vid)

Η Καλαμάτα βρίσκεται μια... ανάσα από την άνοδο στη Stoiximan Super League. Η «Μαύρη Θύελλα» επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Μαρκό στην Παραλία και σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακό Β΄στο Ρέντη, βρίκεται πλέον στο +5 από τον Ιστορικό και κράτα την τύχη στα χέριας της τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των play off.

Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος 2-1

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να δείχνει τις προθέσεις του από νωρίς, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με την άστοχη κεφαλιά του Βοΐλη στο 2ο λεπτό και το επικίνδυνο σουτ του Μωραΐτη λίγο αργότερα. Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στην πρώτη τους μεγάλη στιγμή, με τον Κουτσίδη (17') να ανοίγει το σκορ με κοντινή προβολή, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Η μοίρα της αναμέτρησης θα μπορούσε να είχε αλλάξει στο 30ο λεπτό, όταν ο Βερνάρδος κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Κεϊτά. Ωστόσο, η εκτέλεση του Παπαγεωργίου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από την ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη την άμεση ισοφάριση. Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Ματιέ Βαλμπουενά με μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Τανούλη (41'), ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Γιαννακόπουλου και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανιώνιος αντέδρασε, όμως το τέρμα του Μπελμόντ (61') δεν στάθηκε αρκετό για να φτάσει στην ανατροπή. Ο Ολυμπιακός Β’ διαχειρίστηκε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας μια νίκη γοήτρου που μάλλον «στέρει» από τον Ιστορικό την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Καλαμάτα - Μαρκό 2-0

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη μπήκε αποφασισμένη στο γήπεδο κόντρα στη Μαρκό. Παρόλο που οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν άτυχοι στο 9ο λεπτό με το δοκάρι του Σεμπά (ο οποίος αποχώρησε αργότερα τραυματίας), η Καλαμάτα πήρε τα ηνία. Στο 26', ο Μιράντα με εξαιρετικό κοντρόλ και σουτ άνοιξε το σκορ, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαρκό άγγιξε την ισοφάριση στο 82' με το δοκάρι του Μπετσίροβιτς. Ωστόσο, η ποιότητα των γηπεδούχων μίλησε στο φινάλε. Αφού πρώτα ο Παναγιώτου σημάδεψε το δοκάρι στο 85', ο Μορέιρα με έναν διαγώνιο «κεραυνό» στο 86' διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Η άνοδος περνά από τη Νέα Σμύρνη - Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική φέρνει τον Πανιώνιο αντιμέτωπο με την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι «όλα ή τίποτα». Με τη διαφορά στους πέντε βαθμούς και μόλις τρία ματς να απομένουν, ο «Ιστορικός» χρειάζεται μόνο τη νίκη για να μείνει ζωντανός, ενώ η Καλαμάτα κρατά πλέον την τύχη στα χέρια της.