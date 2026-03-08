Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4: «Κλείδωσε» την τετράδα με καρέ τερμάτων και επιθετική πολυφωνία

Η «μάχη» για την 4η θέση ολοκληρώθηκε στη Λιβαδειά και νικητής της ήταν ο Παναθηναϊκός! Το τριφύλλι πέρασε με τεσσάρα (4-1) από την έδρα του Λεβαδειακού και εξασφάλισε την παρουσία του στα playoffs, στο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ερνάντεθ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους (37'), με τον Μπακασέτα (45+3') να διπλασιάζει το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 50' ο Κοντούρης πρόσθεσε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, με τον Κυριακόπουλο να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 70 λεπτό. Το μόνο που κατάφερε ο Λεβαδειακός ήταν να μειώσει προσωρινά σε 1-3 με τον Πεντρόσο.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Λεβαδειακό να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργεί τις πρώτες τελικές. Στο 5' το σουτ του Μπάλτζι δεν πέρασε από τα σώματα, ενώ η κεφαλιά του Πεντρόσο τέσσερα λεπτά αργότερα δεν βρήκε εστία. Ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε καμία ευκαιρία στο πρώτο μισάωρο, αναζητώντας κυρίως τον Τεττέη στην πλάτη της άμυνας με μακρινές μεταβιβάσεις.

Η πρώτη καλή στιγμή των «πράσινων» ήταν στο 34ο λεπτό, με τον Ζαρουρί να κάνει μια σέντρα, τον Τεττέη να βρίσκει τον Ταμπόρδα που θέλησε να κάνει γύρισμα στο πέναλτι αντί να πλασάρει τον Λοντίγκιν. Τρία λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Από κομπίνα στο κόρνερ ο Καλάμπρια έβγαλε μια σέντρα, ο Τεττέη υποχρέωσε τον Λοντίγκιν σε εντυπωσιακή επέμβαση, στην συνέχεια της φάσης όμως από το γύρισμα του Ταμπόρδα ο Ερνάντεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ερνάντεθ και Ταμπόρδα συνεργάστηκαν για το 0-1/Eurokinissi

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και έπειτα από παρέμβαση του VAR ο Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ του «τριφυλλιού» για πάτημα του Τσοκάι στον Τεττέη. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια με αέρα δύο τερμάτων.

Δεύτερο ημίχρονο με γρήγορο γκολ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο μέρος με φόρα από το κλείσιμο του πρώτου. Στο 50' η επιμονή του Τεττέη έφερε το κλέψιμο μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του «τριφυλλιού» έστρωσε στον Κοντούρη που με ένα δυνατό σουτ έκανε το 3-0.

Ο Κοντούρης πανηγυρίζει το 0-3 του Παναθηναϊκού/Eurokinissi

Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 59' με τον Μάγκνουσον, ο Λαφόν όμως απέκρουσε με τα πόδια. Δύο λεπτά αργότερα από την σέντρα του Βήχου ο Πεντρόσο έπιασε την κεφαλιά και αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Ο Όζμπολτ κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας, έκανε ένα δύσκολο τελείωμα που δεν κατέληξε στην εστία.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Πελίστρι από τα δεξιά τροφοδότησε τον Κυριακόπουλο μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αυτός ανενόχλητος πέτυχε το τέταρτο γκολ του Παναθηναϊκού. Στις καθυστερήσεις ο Σφιντέρσκι από το ύψος του πέναλτι προσπάθησε να πετύχει το πέμπτο γκολ της ομάδας του, ο Λοντίγκιν όμως μπλόκαρε.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας (Μανθάτης 87'), Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή (Λαμαράνα 65'), Μπάλτσι (Συμελίδης 75'), Παλάσιος, Τσόκαϊ (Νίκας 87'), Όζμπολτ (Λαγιούς 75'), Πεντρόσο



Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης (Σισσοκό 66'), Ταμπόρδα (Πελίστρι 66'), Ζαρουρί (Αντίνο 66'), Μπακασέτας (Τσέριν 84'), Τεττέη (Σφιντέρσκι 75')