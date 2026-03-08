Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ισοπαλία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Η δράση της 24ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (8/3), με το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ «κόλλησαν» στο μηδέν, με την ΑΕΚ να κλείνει την αγωνιστική στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +2 από τους συνδιεκδικητές της.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του στην τετράδα μετά το επιβλητικό 4-1 απέναντι στον Λεβαδειακό, ενώ ο Πανσερραϊκός με «διπλό» στην Τρίπολη (0-1) παρέμεινε ζωντανός στην μάχη της παραμονής. Κορυφώνεται η «κόντρα» και στις θέσεις 5-8, εκεί όπου η ισοπαλία ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ (1-1) άφησε ανοιχτά όλα τα σενάρια.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο (7/3)

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή (8/3)

Αστέρας ΑΚΤΟR - Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος - ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα (9/3)

Παναιτωλικός - Κηφισιά (18:00)

Η βαθμολογία