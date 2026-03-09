Το άλυτο πρόβλημα του Ολυμπιακού και τα σημάδια που δείχνουν πολλά για τα «προσεχώς»

Ασφαλώς και δεν αποτελεί επιτυχία για τον Ολυμπιακό να μην μπορεί σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι να κάμψει την αντίσταση του ΠΑΟΚ, ο οποίος παρατάχθηκε με πολλές και σημαντικές απουσίες στο Φάληρο (0-0). Tο πρόσημο, ωστόσο, του κυριακάτικου ντέρμπι, για όποιον θέλει να βλέπει το δάσος κι όχι το δέντρο, είναι θετικό, στην κορύφωση της μάχης για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν αρκετά βελτιωμένοι στο ανασταλτικό σκέλος, είχαν κυριαρχική διάθεση, δημιούργησαν στιγμές για να πάρουν το τρίποντο, αλλά δέχθηκαν και κάποιες επιθέσεις που έδειξαν ότι ο αντίπαλός τους είναι επικίνδυνος, έστω κι αν αγωνίστηκε... λαβωμένος.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι γηπεδούχοι έδειξαν αρκετά βελτιωμένοι συγκριτικά με προηγούμενα ντέρμπι, κράτησαν ανέπαφη την εστία τους, ενώ δημιούργησαν συνολικά 17 τελικές, έχοντας δεχθεί μόλις πέντε. Το πρόβλημα που έμεινε άλυτο ήταν ότι σε τόσες τελικές, οι δύο μόνο προς την αντίπαλη εστία, δεν είναι επίδοση που δημιουργεί ασφάλεια στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Το να είναι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καλύτερη στα... σημεία και σε όσους τους επιμέρους τομείς της αναμέτρησης είναι ένας θετικός οιωνός, το να μη σκοράρει, όμως, στο κατάμεστο γήπεδό της για τρίτο στη σειρά ντέρμπι, είναι σημείο έντονου προβληματισμού και ανησυχίας, παρά τη μεγάλη εικόνα που έμοιαζε σαφώς καλύτερη.

Είχε λογική η επιλογή Νασιμέντο και Μπρούνο

Λίγοι περίμεναν ότι ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα βρισκόταν στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ωστόσο, η επιλογή του Μεντιλίμπαρ να τοποθετήσει βασικό τον Πορτογάλο μέσο στο αριστερό «φτερό» ήταν απόλυτα λογική. Ηθελε τα τρεξίματά του, την αδιάκοπη προσπάθεια, την ικανότητα να μοιράσει τη μπάλα, αλλά και να βοηθήσει τον Μπρούνο στο μαρκάρισμα του Ζίφκοβιτς που επρόκειτο να ξεκινήσει, ωστόσο, δεν τα κατάφερε λόγω ενοχλήσεων στην προθέρμανση.

Λογική ήταν η επιλογή και για τον δίδυμο Εσε με Ντάνι Γκαρθία στον άξονα, καθώς ο έμπειρος Βάσκος προερχόταν από πολύ καλό παιχνίδι στο Λεβερκούζεν, ενώ γενικά ο Εσε αποδίδει καλύτερα δίπλα του, συγκριτικά με τα ματς που παίζει πλάι στον Μουζακίτη. Οσο για τον Μπρούνο, προτιμήθηκε αριστερά για δύο λόγους.

Πρώτον επειδή είναι πιο φρέσκος από τον Ορτέγκα και δεύτερον επειδή ο Αργεντινός (όπως και ο Μπιανκόν) δεν είχαν πιάσει καλή απόδοση σε κανένα από τα δύο ματς που προηγήθηκαν με τον ίδιο αντίπαλο (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο). Δεν είναι τυχαίο ότι από σέντρα του Νιγηριανού δημιουργήθηκε η μοναδική καλή στιγμή έως την ανάπαυλα με την κεφαλιά το Τσικίνιο να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Είχε υπεροχή, αλλά δεν έγινε επικίνδυνος

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους, πήρε τις περισσότερες μονομαχίες απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες και αμύνθηκε σθεναρά ψάχνοντας την δική του καλή στιγμή στο ξέφωτο. Βρήκε μια τέτοια στο 28' με το τετ α τετ του Γερεμέγεφ, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο Σάντσες που ξεκίνησε την προσπάθεια να ήταν οφσάιντ, κάτι που δεν θα μάθουμε ποτέ, από τη στιγμή που το σουτ του Σουηδού φορ ήταν άστοχο.

Ρόλο στο στείρο 0-0 έως την ανάπαυλα έπαιξαν και οι αποφάσεις του Ισπανού διαιτητή, ο οποίος δύο φορές αρνήθηκε ξεκάθαρα φάουλ εκτός περιοχής υπέρ του Ζέλσον και του Τσικίνιο, ενώ χάρισε και κίτρινη στον Γερεμέγεφ για τράβηγμα σε βάρος του Τζολάκη, ενώ αντίθετα κιτρίνισε τον αρχηγό του Ολυμπιακού για φάουλ σε βάρος του επιθετικού του «δικεφάλου» μακριά από την περιοχή.

Η επιλογή Νασιμέντο δικαίωσε σε αρκετά μεγάλο βαθμό την απόφαση του Μεντιλίμπαρ να του εμπιστευθεί φανέλα βασικού. Εκείνο που έλειψε του Πορτογάλου ήταν η καλή πάσα προς τον Ελ Καμπί, ο οποίος καλά περιορισμένος δεν απείλησε καθόλου, σε ένα πρώτο μέρος που βγήκε τον Ολυμπιακό με 7 τελικές, αλλά καμία στην εστία, διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε δύο άστοχα σουτ. Η κατοχή στα πρώτα 45+1' ήταν 61% υπέρ των γηπεδούχων που, όμως, δεν απείλησαν ιδιαίτερα την αντίπαλη εστία.

Με τον ΠΑΟΚ να αμύνεται οργανωμένα πίσω από τη μπάλα και τους γηπεδούχους να προσπαθούν να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Τσιφτσή κύλησαν τα πρώτα λεπτά του β' μέρους. Οι δύο προπονητές δεν έδειξαν βιασύνη να ρισκάρουν κάποια κίνηση, καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν ως πρώτο στόχο το «μηδέν» στην εστία τους.

Εδωσαν πνοή, αλλά και... ρίσκο οι αλλαγές

Πολλές οι μεγάλες πάσες εκατέρωθεν μέχρι να προχωρήσουν σε δύο αλλαγές ο καθένας από τους προπονητές στο 65'. Κωνσταντέλιας και Τάισον από τη μία, Ποντένσε, Ταρέμι από την άλλη και δύο μεγάλες ευκαιρίες εκατέρωθεν μέσα σε ενάμιση λεπτό. Οι αλλαγές φάνηκε ξεκάθαρα ότι θα δώσουν άλλο ρυθμό στην επίθεση και θα μετατρέψουν το παιχνίδι σε ροντέο.

Νέα κίνηση από τον Μεντιλίμπαρ στο 70' με τον Μουζακίτη αντί του Ντάνι Γκαρθία για να απλοποιηθεί η εξίσωση στο κάθετο παιχνίδι. Οι τρεις αλλαγές έδωσαν άλλη διάσταση και ποικιλία στο επιθετικό παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» που για μία ακόμη φορά, ωστόσο, δεν βρήκαν λύση από τα διαδοχικά κόρνερ που κέρδισαν...

Ο Ελ Καμπί την βρήκε την καλή του στιγμή στο 77' με τον Ταρέμι να τον βγάζει απέναντι από τον Τσιφτσή, αλλά τον κίπερ του ΠΑΟΚ να αντιδρά σωστά. Αμέσως μετά ο Κεντζιόρα μπλόκαρε το σουτ του Ποντένσε, ενώ ο Ρέτσος αστόχησε από ευνοϊκή θέση...

Το παιχνίδι κύλησε κάπως έτσι μέχρι το φινάλε, με τον Ολυμπιακό να πιέζει, τον ΠΑΟΚ να απειλεί μία ακόμη φορά με τον Ντεσπόντοφ και το σκορ να μην κουνιέται μέχρι το τελικό σφύριγμα του ρέφερι Μαρτίνες που στο δεύτερο μέρος είχε πιο ισορροπημένη προσέγγιση στον αγώνα.

Το δέντρο της ισοπαλίας και το δάσος της συνολικής εικόνας

Ο Ολυμπιακός κρατάει το «μηδέν» παθητικό, το ότι ήταν ανώτερος συνολικά, αλλά και πάλι απέχει από τον καλύτερό εαυτό του, αυτόν που απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, αλλά με πολλές απουσίες, θα έβρισκε τρόπο να επιβληθεί έστω και με το μίνιμουμ σκορ. Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι «ερυθρόλευκοι» βγάζουν... δόντια ξανά και διάθεση να αρπάξουν τους αντιπάλους από το λαιμό, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο από κανέναν ενόψει των αγώνων που έρχονται και θα κρίνουν τελικά την κατάληξη του μαραθωνίου. Είσαι σημάδια που θα δείξουν και θα κρίνουν πολλά στα... προσεχώς.