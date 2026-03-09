Η ώρα και το κανάλι του Παναιτωλικός - Κηφισιά για την Stoiximan Super League

Στην σκιά της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την Κηφισιά σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση για την Stoiximan Super League.

Τα «καναρίνια» υποδέχονται την ομάδα των Βορείων Προαστίων, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» τόσο για την αποφυγή του υποβιβασμού, όσο και για το αν οι δύο ομάδες υπάρχει περίπτωση να προλάβουν τα ενδιάμεσα playoffs των 5-8.

Το παιχνίδι ξεκινάει στις 18:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

