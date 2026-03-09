Ολυμπιακός: Πρόβλημα τραυματισμού για Έσε - Κίνδυνος να χάσει ΟΦΗ και ΑΕΛ

Προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να νικήσουν ακόμη ένα ντέρμπι και έτσι έμειναν πίσω στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Πέρα από αυτό όμως οι γηπεδούχοι έχουν άλλον έναν λόγο να ανησυχούν και αυτό διότι ο Έσε αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι.

Ο Αργεντινός χαφ ζήτησε αλλαγή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς είχε θέμα στον προσαγωγό και έτσι αντικαταστάθηκε. Το σοβαρό της κατάστασης είναι ότι ο Έσε την ώρα της αποχώρησης του από το γήπεδο δεν μπορούσε καλά καλά να περπατήσει.

Έτσι θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να μην είναι αισιόδοξοι. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χάσει τα τελευταία δυο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας με ΟΦΗ στην Κρήτη και ο ΑΕΛ στο Καραΐσκάκη. Μέχρι όμως να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του δεν θα μπορούν να βγουν εύκολα συμπεράσματα για την κατάσταση του.