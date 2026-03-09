Παναθηναϊκός: Το φοβερό στατιστικό που φανερώνει τον επιθετικό πλουραλισμό του

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-1 του Λεβαδειακού στην Βοιωτία, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή κατάσταση που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό. Με το αποτέλεσμα αυτό έφτασε τις 4 σερί νίκες, ενώ εξασφάλισε και την συμμετοχή του στα playoff.

Σε αυτά τα 4 τελευταία παιχνίδια σκόραρε συνολικά 13 γκολ απέναντι σε Λεβαδειακό, Άρη και δυο φόρες απέναντι στον ΟΦΗ αλλά δεν είναι μόνο αυτό που προκαλεί εντύπωση. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι αυτό έγινε έχοντας 11 διαφορετικούς σκόρερ.

Ο λόγος για τους Αντίνο, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τετέη, Μπακασέτα, Κοντούρη, Γεντβάι, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σάντσες και Ερνάντεθ.