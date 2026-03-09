H βαθμολογία της Super League δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας

Η δράση της 24ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/3), με τον Παναιτωλικό να πανηγυρίζει μια σημαντική νίκη απέναντι στη Κηφισιά (2-1) στο γιορτινό Αγρίνιο λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής της ομάδας του Αγρινιού.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ «κόλλησαν» στο μηδέν, με την ΑΕΚ να κλείνει την αγωνιστική στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +2 από τους συνδιεκδικητές της.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο (7/3)

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή (8/3)

Αστέρας ΑΚΤΟR - Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος - ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα (9/3)

Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1

Η βαθμολογία