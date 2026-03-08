Ήττα για την Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό: 2-0 από τη Χετάφε στη La Liga

Λίγες ημέρες πριν το ταξίδι της στην Αθήνα για τη μάχη με τον Παναθηναϊκό, η Ρεάλ Μπέτις γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Χετάφε για την 27η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα του Πελεγκρίνι παρουσίασε ένα μάλλον «αναιμικό» πρόσωπο, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά τους γηπεδούχους, παρά την κατοχή της μπάλας και την προσπάθεια να δημιουργήσει με συνδυαστικό παιχνίδι.

Οι «βερδιμπλάνκος» πλήρωσαν τα λάθη τους στο πρώτο ημίχρονο. Στο 28ο λεπτό ο Κίκο Φεμένια άνοιξε το σκορ για τη Χετάφε, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Φακούντο Σατριάνο διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος παίκτης είχε σκοράρει πρόσφατα και στο σπουδαίο διπλό της Χετάφε απέναντι στη Ρέαλ Μαδρίτης.

Η Μπέτις προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, κάνοντας ροτέισον ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League, ωστόσο το πλάνο δεν απέδωσε.