Ο Σνάιντερ... ξεκρέμασε το ποδοσφαιρικά του παπούτσια: Ποια είναι η ομάδα έκπληξη που αγωνίζεται

Τι κι αν ο Γουέσλι Σνάιντερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Αύγουστο του 2019; Ο Ολλανδός, με ελληνικές ρίζες, άλλοτε σταρ της Ίντερ επιστρέφει στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα ο Σνάιντερ θα αγωνίζεται στην 4η κατηγορία της Ολλανδίας, καθώς πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της χώρας με τη φανέλα της OSM ’75. Ο πρώην διεθνής Ολλανδός πέρασε ως αλλαγή για 20 λεπτά στην αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στη Focus ’07, σε παιχνίδι που διεξήχθη στο Μάαρσενμπρουκ.



Η De Telegraaf ανέφερε πως ο βασικός λόγος της επιστροφής του Σνάιντερ είναι φυσικά η αγάπη του για το άθλημα:

«Το ποδόσφαιρο παραμένει το πιο όμορφο παιχνίδι για μένα. Αν το σώμα μου το επιτρέπει, θέλω απλώς να συνεχίσω να παίζω. Για μεγάλο διάστημα δεν μπορούσα, όμως σιγά-σιγά άρχισα να επανέρχομαι και τελικά ένιωσα ξανά έτοιμος. Τότε σκέφτηκα: γιατί να μην το κάνω;».



Πάντως η επιλογή ομάδας μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς στην συγκεκριμένη ομάδα βοηθός προπονητή είναι ο μεγάλος του αδερφός Τζέφρι, ενώ ο μικρότερος, ο Ρόντνεϊ είναι ποδοσφαιριστής, επομένως θα είναι και συμπαίκτες, με τον ίδιο να εξηγεί:

«Δεν θα το έκανα σε οποιοδήποτε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο. Το κάνω για τη σύνδεση με την οικογένειά μου. Τους είχα πει πως μια μέρα θα παίξω μαζί τους και τελικά ήρθε η στιγμή να εγγραφώ και επίσημα στην ομοσπονδία».