Ολλανδία: Ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε σε δηλώσεις με γυαλί ηλίου, πούρο και μπύρα

Η ADO Ντεν Χάαχ επιστρέφει στην Eredivisie και ο Φιλανδός, Ντιόγκο Τόμας, πανηγύρισε με το δικό του στυλ την επιτυχία της ομάδας του.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έγινε viral αφού εμφανίστηκε στο ολλανδικό «ESPN» με γυαλί ηλίου, πούρο και μπύρα.

«Θα γίνω πολύ δημοφιλής. Ναι είμαι αυτός που είμαι. Δεν ξέρουμε πού θα είναι ο Τόμας την επόμενη σεζόν, αλλά ο Τόμας θα είναι κάπου» δήλωσε ο αμυντικός της ADO Ντεν Χάαχ.