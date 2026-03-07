Ολυμπιακός: Με Ποντένσε κόντρα στον ΠΑΟΚ - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (8/3, 21:00), για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο Ντάνιελ Ποντένσε. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι από πέντε μη κοινοτικοί παίκτες, κάτι που σημαίνει πως δύο θα «κοπούν» πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.



Την αποστολή απαρτίζουν οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.

