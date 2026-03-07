Η Τότεναμ ψάχνεται με πρώην στέλεχος του Ολυμπιακού για να τη βγάλει από το αδιέξοδο

Η αγωνιστική εικόνα της Τότεναμ προβληματίζει ολοένα και περισσότερο και οι ιθύνοντες του συλλόγου από το Βόρειο Λονδίνο επεξεργάζονται μία ολική αναμόρφωση στο οργανόγραμμα της ομάδας, που συμπεριλαμβάνει την πρόσληψη ενός πρώην στελέχους του Ολυμπιακού.

Ο Κούλης (Κυριάκος) Δουρέκας, ο οποίος διακρίνεται για την εμπειρία του στη διαχείριση των αθλητών, αλλά και τις ικανότητες του στο μεταγραφικό σχεδιασμό, βρίσκεται στο στόχαστρο της διοίκησης της Τότεναμ, η οποία τον κατατάσσει ψηλά στη λίστα των υποψηφίων για τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

«Κλειδί» η εμπειρία του σε επίπεδο Premier League

Ο 62χρονος, ο οποίος υπηρέτησε τον Ολυμπιακό για 25 χρόνια, ανέλαβε πόστο διευθυντή ποδοσφαίρου στη Νότιγχαμ Φόρεστ το 2018, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης ολοκλήρωσε την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ομάδας. Μετά από περίπου τέσσερα χρόνια στο σύλλογο, τον συμπεριέλαβαν, μάλιστα και στο διοικητικό σχήμα της Φόρεστ, σε μία ιδιαίτερα τιμητική εξέλιξη για τον ίδιο.

Ο κύριος Δουρέκας αποχώρησε από την Αγγλία και πλέον εργάζεται στη Σαουδική Αραβία, εκπροσωπώντας τη ΝΕΟM SC, όμως σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτι δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο Νησί, αυτή τη φορά για λογαριασμό των περίφημων «Spurs».

Ο «αρχιτέκτονας» των επιτυχιών του Ολυμπιακού

Η Τότεναμ βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτης αθλητικού διευθυντή μετά την αποχώρηση του Φάμπιο Παράτιτσι, ο οποίος μεταφέρθηκε από το Βόρειο Λονδίνο στην Ιταλία τον Ιανουάριο, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στη Φιορεντίνα.

Η ομάδα του Λέβι βλέπει στο πρόσωπο του Δουρέκα ένα στέλεχος ικανό να διαχειριστεί τις λεπτές ισορροπίες. Ο ίδιος, άλλωστε έχει στο βιογραφικό του ένα πλούσιο παλμαρέ από διακρίσεις. Όσο βρισκόταν στον Ολυμπιακό κατέκτησε συνολικά 19 πρωταθλήματα και 6 Κύπελλα Ελλάδας. Επίσης, υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα κατέγραψε 17 παρουσίες στο Champions League.

Ο κύριος Δουρέκας ανέλαβε αρχικά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής του κλαμπ, εργάστηκε σε καθημερινές υποθέσεις του συλλόγου, στην ανάλυση αγώνων, στην οργάνωση της ακαδημίας, σε θέματα που αφορούσαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, στα ταξίδια της ομάδας και στο κομμάτι του σκάουτινγκ.

Τον... προκαλούν να αντιστρέψει το κλίμα

Η Τότεναμ διανύει περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Η απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου από τον πάγκο της ομάδας στην ένραξη της σεζόν, αλλά και το «διαζύγιο» με τον τέως προπονητή της ομάδας, Τόμας Φρανκ, οδήγησαν το σύλλογο σε αναταραχή.

Τα «σπιρούνια» βρίσκονται στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, μόλις 1 βαθμό μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό και μετρούν 5 συνεχόμενες ήττες.

Η αναζήτηση νέου αθλητικού διευθυντή, αλλά και η ενδεχόμενη πρόσληψη Δουρέκα έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας που κάνουν οι διοικούντες να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα, ενισχύοντας το ποδοσφαιρικό τμήμα με έμπειρα στελέχη, που έχουν την ικανότητα να επαναφέρουν την ομάδα από το Βόρειο Λονδίνο στον δρόμο των επιτυχιών.