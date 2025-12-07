Ξανά στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Μπισουμά για... αέριο γέλιου (vid)

Ο Ίβς Μπισούμα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής για αρνητικούς λόγους, αφού κυκλοφόρησε νέο βίντεο που τον δείχνει να εισπνέει αέριο γέλιου, μόλις έναν χρόνο μετά το πρώτο ανάλογο περιστατικό στην Τότεναμ.

Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (06/12) πως έχει ξεκινήσει έρευνα, μετά την εμφάνιση του βίντεο που δείχνει τον μέσο να χρησιμοποιεί μπαλόνι με οξείδιο του αζώτου σε πάρτι στο Λονδίνο. Στο μεταξύ, ο 29χρονος έχει αφαιρέσει όλες τις αναφορές στην Τότεναμ από τα social media του, προκαλώντας ερωτηματικά και συζητήσεις μεταξύ των οπαδών.

HEARTWARMING ♥️ Yves Bissouma blows up a balloon to help decorate his nephew’s birthday partypic.twitter.com/7NRUdL76cB — Sash (@sashedelic) December 6, 2025

Το επίμαχο βίντεο φαίνεται πως γυρίστηκε στις 3 Νοεμβρίου και στάλθηκε σε γυναίκα που είχε παρευρεθεί στο ίδιο πάρτι. Η ίδια μίλησε στην εφημερίδα «Sun» και δήλωσε: «Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτά που έβλεπα. Ο Μπισούμα εισέπνεε ανοιχτά από το μπαλόνι, παρόλο που είχε βρεθεί σε μπελάδες για το ίδιο περιστατικό στο παρελθόν». Τότε, είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή του από την Τότεναμ, με τον ίδιο να ζητάει συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του «σοβαρή έλλειψη κρίσης».

Το νέο περιστατικό βάζει τον παίκτη σε σοβαρή περιπέτεια, με την Τότεναμ να εξετάζει ακόμη και την πιθανότητα βαριάς ποινής ή διακοπής συμβολαίου.