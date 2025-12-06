Η επέμβαση της σεζόν από τον Μαρτίνεζ: Εκτινάχθηκε και απέκρουσε τρομερό σουτ του Όντεγκαρντ (vid)

Η Άρσεναλ δοκιμάζεται στο Βίλα Πάρκ, εκεί που αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα για την 15η αγωνιστική της Πρέμιερ Λίγκ. Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 21 χρόνια.

Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση όμως, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ έκανε μια απόκρουση που θα μπορούσε να είναι υποψήφια και για την επέμβαση της χρονιάς. Συγκεκριμένα, με το σκορ να είναι στο 1-1, στο 70ο λεπτό ο Όντεγκαρντ θα πιάσει ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Έμι Μαρτίνεζ να εκτινάσσεται κοντά στο «παραθυράκι» της εστίας του, και με την άκρη των δαχτύλων του παραχωρεί το κόρνερ, ξεσηκώνοντας τους οπαδούς της Βίλα, και κάνοντας αυτούς της Άρσεναλ να μην μένουν με το στόμα ανοιχτό.

Δείτε την φανταστική απόκρουση του Μαρτίνεζ: