Τα σουβλάκια της Τότεναμ, ο... Έλληνας Τούντορ και τα χαμόγελα πριν το ντέρμπι (pic)

Ο Ίγκορ Τούντορ, πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ και της Γιουβέντους, ανέλαβε πρόσφατα τον πάγκο της Τότεναμ, μετά την απομάκρυνση του Τόμας Φρανκ.

Ο 47χρονος προπονητής μπορεί να βρίσκεται στην Αγγλία και το Βόρειο Λονδίνο, όμως φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει το πέρασμά του από τη Θεσσαλονίκη και την αγάπη του για το ελληνικό φαγητό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο Τούντορ παραχώρησε στους ποδοσφαιριστές και το επιτελείο της ομάδας γεύμα στο δημοφιλές εστιατόριο Ousia (Ουσία), που εδρεύει στην περιοχή Muswell Hill. Το δείπνο έφερε τους παίκτες και τον προπονητή πιο κοντά, με τις φωτογραφίες από την έξοδο να κάνουν μέσα σε ελάχιστες ώρες το γύρο του διαδικτύου.

Οι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ εμφανίζονται χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας ελληνικές νοστιμιές, όπως το σουβλάκι, ο μουσακάς και το κλέφτικο. Η επιλογή του συγκεκριμένου εστιατορίου μόνο τυχαία δε θα έπρεπε να θεωρείται, αφού ο Τούντορ, ο οποίος είχε διατελέσει προπονητής στην Ελλάδα, φέρεται να διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη, την οποία γνώρισε όταν καθηδογούσε τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Άγγλων δημοσιογράφων, σε ανάλογη κίνηση είχε προχωρήσει και ο Άγγελος Ποστέκογλου στο παρελθόν.

Ο Κροάτης τεχνικός δήλωσε πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ (22/02, 18:30) πως πρέπει να μεταστρέψει το κλίμα στα αποδυτήρια της Τότεναμ, τονίζοντας πως θέλει πρωταρχικά να εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές του την τόλμη και την αυτοπεποίθηση.

Για να τα καταφέρει, επιστράτευσε μία παραδοσιακή τεχνική, που χρησιμοποιούν οι προπονητές, επιλέγοντας να δώσει άρωμα... Ελλάδας στους κρύους δρόμους του Βόρειου Λονδίνου, σε μία αξιομνημόνευτη κίνηση, που καταδεικνύει την αγάπη του για το φαγητό, αλλά και τις παραδόσεις του τόπου μας.