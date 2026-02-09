Ο Ντέλε Άλι έγινε... «φάλαινα» και έχασε 150.000 λίρες σε καζίνο στο Λονδίνο

Ο Ντέλε Άλι είχε τεράστιες προοπτικές για να κάνει μια φανταστική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Ο άλλοτε μέσος της Τότεναμ, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο Βρετανικό, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε.

Η καριέρα του άλλοτε συμπαίκτη του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, μόνο πτωτική πορεία έχει, και πλέον άλλη μια εξάρτηση του βγήκε στην φόρα. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής φαίνεται να έχασε 150.000 λίρες σε μερικές βραδιές σε καζίνο του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα ο Άλι φαίνεται πως τα τελευταία βράδια βρίσκεται στο καζίνο Victoria στο Λονδίνο και κάθε βράδυ χάνει περίπου 25 χιλιάδες λίρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Daily Mail γράφει πως οι υπόλοιποι τζογαδόροι τον περιμένουν... πως και πως καθώς του έχει βγει το όνομα της «φάλαινας», όπως λένε στην γλώσσα τους τους παίκτες που χάνουν μεγάλα ποσά.

Ο Ντέλε Άλι αυτή την στιγμή είναι χωρίς ομάδα, με την Κόμο να είναι η τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε, αλλά δεν ενθουσίασε ούτε εκει. Με τέτοιες συμπεριφορές πάντως δεν είναι και πολύ πιθανό να τον πάρει κάποια ομάδα στα σοβαρά.