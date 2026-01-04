«Στους πρώτους στόχους της Τότεναμ ο Τζόλης, αυτά είναι τα χρήματα που αξιώνει η Μπρίζ»

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Μπριζ, επιβεβαιώνοντας πως διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του, τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ έχει άμεση συμμετοχή σε οκτώ γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια της ομάδας του, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε φανταστική αγωνιστική κατάσταση. Φυσικά, οι εμφανίσεις αυτές δεν περνούν απαρατήρητες, με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους να έχουν στρέψει το βλέμμα τους πάνω του. Ένας εξ αυτών είναι και η Τότεναμ.

Η ομάδα του Λονδίνου αναζητά ενίσχυση στη θέση του αριστερού εξτρέμ και έχει συμπεριλάβει τον Χρήστο Τζόλη στη λίστα των βασικών της στόχων, εκτιμώντας ιδιαίτερα τόσο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά όσο και τα στατιστικά του στοιχεία. Σύμφωνα με το «Team Talk», ο Έλληνας διεθνής αποτελεί προτεραιότητα για τους σκάουτερ των «σπιρουνιών», οι οποίοι τον παρακολουθούν στενά εδώ και αρκετούς μήνες.

Οι απαιτήσεις της Μπριζ

Η Μπριζ δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, υπό την προϋπόθεση ότι θα φτάσει στα γραφεία της πρόταση ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, καθώς το προηγούμενο υψηλότερο ήταν τα 37 εκατ. ευρώ που εισέπραξε από την πώληση του Σαρλ Ντε Κετελαέρ στη Μίλαν το 2022. Το ύψος αυτό καθιστά τη μεταγραφή δύσκολη, αλλά όχι ανέφικτη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα: «Οι σκάουτερ της Τότεναμ παρακολουθούν τον Τζόλη τακτικά τους τελευταίους μήνες και ο 23χρονος βρίσκεται ξεκάθαρα στα πλάνα τους για τη φετινή μεταγραφική περίοδο. Η Μπριζ θα απαιτούσε ποσό ρεκόρ για να τον παραχωρήσει, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Αν η Τότεναμ καταφέρει να τον αποκτήσει σε αυτά τα χρήματα, θα πρόκειται για εξαιρετική μεταγραφή. Ο Τζόλης μπορεί να μην έχει το όνομα ενός Ροντρίγκο ή ενός Σαβίνιο, όμως εντός του συλλόγου πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά».