Η πρώην σύζυγος του Μπουφόν έμαθε πως ο θρύλος της Γιουβέντους την απατάει μέσω... ραδιοφώνου

Ο άλλοτε «ιδανικός» γάμος του Τζιανλουίτζι Μπουφόν με το Τσέχο μοντέλο, Αλένα Σερέντοβα, που για χρόνια προβαλλόταν ως παράδειγμα σταθερότητας στον χώρο του αθλητισμού, κατέληξε τελικά σε οριστική ρήξη, μέσα σε θύελλα δημοσιευμάτων και έντονες δημόσιες αποκαλύψεις.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2005, παντρεύτηκαν το 2011 και απέκτησαν δύο γιους, κρατώντας για μεγάλο διάστημα χαμηλό προφίλ και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, από το 2013 άρχισαν να κυκλοφορούν στον ιταλικό Τύπο οι πρώτες πληροφορίες για σοβαρή κρίση στον γάμο τους, που έμελλε να οδηγήσει στη διάλυση.

Οι φήμες για απιστία και το «τρίτο πρόσωπο»

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα σενάρια απιστίας από την πλευρά του Μπουφόν, με το όνομα της Ιλάρια Ντ’ Αμίκο –δημοσιογράφου και σημερινής συζύγου του Ιταλού θρύλου– να κάνει έντονα την εμφάνισή του. Ο ίδιος ο Μπουφόν για χρόνια απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, παραδεχόμενος πάντως αργότερα ότι εκείνη την περίοδο έκανε σοβαρά λάθη και πως ο γάμος του είχε ήδη κλονιστεί πριν φτάσει στο τέλος.

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2014, με το πρώην ζευγάρι να ακολουθεί ξεχωριστούς δρόμους, διατηρώντας –τουλάχιστον δημόσια– πολιτισμένες σχέσεις για χάρη των παιδιών τους.

«Το έμαθα από το ραδιόφωνο»

Χρόνια αργότερα, η Αλένα Σερέντοβα αποκάλυψε κάτι που προκάλεσε αίσθηση: ότι έμαθε για την απιστία του Μπουφόν μέσω… ραδιοφώνου.

Alena Seredova a «Oggi»: «Buffon? Ho scoperto dai giornali che mi tradiva. L'ho perdonato, ma non dimentico» https://t.co/y9VoztPSLO — Corriere della Sera (@Corriere) August 27, 2025

«Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι ο Τζίτζι με απατούσε. Ήμουν η προτελευταία που το έμαθε. Ο πατέρας μου το έμαθε μετά από εμένα. Είναι σαν ένας πίνακας που ξαφνικά πέφτει από τον τοίχο και στο τέλος μένει μόνο ένας λεκές που πρέπει να καλύψεις», είχε δηλώσει το 2018 στην εκπομπή Vieni Da Me της RAI.

Σε συνέντευξή της στην Corriere della Sera τον Νοέμβριο του 2019, είχε προσθέσει: «Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα. Πολύ δύσκολο. Ο θυμός ήρθε, αλλά πρώτα έπρεπε να καταλάβω αν αυτό που άκουγα ήταν πραγματικότητα. Είχα δύο παιδιά που εξαρτιόνταν από εμένα. Δεν είμαι εκδικητικός άνθρωπος. Έκλαιγα, αλλά ποτέ μπροστά στα αγόρια».