Ντροπιαστική στιγμή στο Τότεναμ - Άρσεναλ: Οπαδός «πίκαρε» τον Ράις για την εμφάνιση της συζύγου του

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε περιστατικό στο ντέρμπι ανάμεσα σε Τότεναμ και Άρσεναλ, όταν οπαδός των γηπεδούχων επιχείρησε να προκαλέσει τον Ντέκλαν Ράις δείχνοντάς του από την εξέδρα φωτογραφία της συζύγου του στο κινητό τηλέφωνο.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε τη στιγμή που ο Άγγλος μέσος κατευθυνόταν προς το κόρνερ, με τον φακό να πιάνει έναν οπαδό της Τότεναμ που έδειχνε από το κινητό του μια φωτογραφία της συντρόφου του. Ο Ράις δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται την κίνηση και παρέμεινε απόλυτα συγκεντρωμένος στο παιχνίδι.

Το συμβάν έφερε ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης που είχε δεχθεί στο παρελθόν η σύζυγός του, Λόρεν Φράιερ, κυρίως μέσω προσβλητικών σχολίων για την εμφάνισή της. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ράις είχε τοποθετηθεί δημόσια, υπερασπιζόμενος την οικογένειά του και καταδικάζοντας τις επιθέσεις, δηλώνοντας πως η Λόρεν είναι «ο άνθρωπός του».

Η πίεση εκείνης της περιόδου είχε οδηγήσει τη Φράιερ στο να κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media, με το νέο περιστατικό να αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τα όρια της οπαδικής συμπεριφοράς.