«Ο Τραμπ θα σε διώξει» - 12χρονος έκλαιγε μετά από ρατσιστική επίθεση σε αγώνα ποδοσφαίρου (video)

Η κοινωνική ένταση στις ΗΠΑ δεν αφήνει ανεπηρέαστες ούτε τις μικρές ηλικίες, αλλά ούτε και την κοινότητα του αθλητισμού.

Πρόσφατο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει έναν 12χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος στο τέλος του αγώνα που έδινε η ομάδα του και ενώ είχε κερδίσει το τουρνουά, στο οποίο συμμετείχε, εμφανίζεται δακρυσμένος να εξηγεί στη μητέρα του πως ο αντίπαλος τερματοφύλακας του επιτέθηκε φραστικά, με ρατσιστικά κίνητρα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εξηγεί πως κάτω από τα δοκάρια των αντιπάλων, βρισκόταν ένα παιδί, το οποίο του είπε: «είσαι παράνομος μετανάστης», παρά το γεγονός πως έχει γεννηθεί στην Αμερική.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως ο νεαρός του είπε πως ο Τραμπ θα τον διώξει και θα τον στείλει πίσω στην χώρα, που έμενε παλιότερα. Ο νεαρός Μαξ, όμως τόνιζε επανειλημμένα πως ζει στην Αμερική και πως δεν έχει μείνει κάπου αλλού ποτέ στη ζωή του.

Παράλληλα, δήλωσε πως ο αντίπαλος που του επιτέθηκε, τον έβριζε συνέχεια χρηισμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και ανέφερε πως στεναχωριέται πολύ, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να μιλάνε με αυτές τις εκφράσεις.

Τέλος, ανέφερε πως νεαροί σαν αυτόν νομίζουν πως έχουν δύναμη, την οποία μεταχειρίζονται με πολύ επικίνδυνο τρόπο και πως αυτό δεν είναι ωραίο.

Ο νεαρός Μαξ αγωνίζεται στην ομάδα Sporting Iowa και το βίντεο κοινοποιήθηκε αρχικά από τη μητέρα του στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με τη λεζάντα: «Οι διακρίσεις και το μίσος που βλέπουμε στη χώρα μας επηρεάζει τα παιδιά μας, η ευγένεια μετράει».

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει το βίντεο, όμως κανένας από τους διοργανωτές ή την αντίπαλη ομάδα δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση.

