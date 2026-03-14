Τότεναμ: Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχει απολύσει ακόμα τον Ιγκόρ Τούντορ

Ο Ιγκόρ Τούντορ ανέλαβε τον Φλεβάρη και παρότι έχει μόνο τέσσερα παιχνίδια στο πάγκο της Τότεναμ, φαίνεται πως δεν θα μακροημερέυσει στο Λονδίνο, καθώς μετρά ισάριθμες ήττες.

Ο Κροάτης προπονητής δεν έχει πείσει την διοίκηση των «πετεινών» και με βάση την θέση της ομάδας (βρίσκεται στην ζώνη του υποβιβασμού), οι ιθύνοντες της ομάδας σκέφτονται ήδη ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Η Τότεναμ έχει 29 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη 17η Νότιγχαμ Φόρεστ και τη 18η Γουέστ Χαμ, εννέα αγωνιστικές πριν το φινάλε και θα χρειαστεί να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα, αν θέλει να παραμείνει στην Premier League.

Αυτό για την διοίκηση της Τότεναμ δεν μπορεί να συμβεί σύντομα, καθώς για την ώρα δεν μπορεί να τον απομακρύνει. Σύμφωνα με την Dailymail, δεν έχει βρεθεί ακόμα ο αντικαταστάτης του, καθώς δεν έχει συμφωνήσει με κάποιον άλλο τεχνικό αυτή την στιγμή, κάτι που κρατάει τον Τούντορ στο τιμόνι της μέχρι νεωτέρας.

Για την Τότεναμ ακολουθεί το παιχνίδι εκτός έδρας τη Λίβερπουλ, αλλά και η τυπική όπως διαμορφώθηκε από το σκορ του πρώτου αγώνα (5-2) ρεβάνς με την Ατλέτικο στην έδρα της και στην συνέχεια υποδέχεται την Νότιγχαμ σε ένα «τελικό» για την μάχη του υποβιβασμού στις 22 Μαρτίου.