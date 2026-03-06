Ολυμπιακός: Ο Νασιμέντο έδωσε την απάντηση για το ποιος είναι ο δικός του Goat (vid)

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ντιόγκο Νασιμέντο, σε ένα βίντεο της Stoiximan Super League επέλεξε τον Λιονέλ Μέσι ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Ο Πορτογάλος αρχικά στο δίλημμα Ιμπραΐμοβιτς- Χάλαντ επέλεξετον Σουηδό, με την επόμενη επιλογή του να είναι ο Μάρκο Φαν Μπάστεν. Ο Ολλανδός κέρδισε την «μάχη» με Λεβαντόφσκι και Φαν Νίστελροϊ για να έρθει ο Κιλιάν Μπαπέ στην κορυφή.

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδίτης κρατούσε την πρωτοπορία μέχρι που ακούστηκε το όνομα του Ρονάλντο φαινόμενο, μάλιστα ο Μπαπέ δεν έχασε την θέση του ούτε όταν ακούστηκε ο θρυλικός Πελέ.

Το «φαινόμενο» στο τέλος έχασε από τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, που θεωρείται για τον Νασιμέντο, ο goat.