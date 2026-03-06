ΠΑΟΚ: Με το βλέμμα στο μέλλον - Ποιος είναι ο 16χρονος Νέτο που απέκτησε

Την απόκτηση του 16χρονου μέσου, Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (06/03) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο νεοαποκτηθείς ανήκει πλέον στο ρόστερ της Κ17 του «Δικεφάλου του Βορρά» και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028.



Ο Νέτο προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια, καθώς είναι γιος του Ντορίβα. Ο 38χρονος Βραζιλιάνος είχε έρθει στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2008 για λογαριασμό της Ξάνθης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Θρασύβουλο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Από τον Διαγόρα στον ΠΑΟΚ



Το 2020 επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Διαγόρα, ενώ έναν χρόνο αργότερα μετακινήθηκε στην Κηφισιά.



Το νέο απόκτημα των «ασπρόμαυρων» είναι αριστεροπόδαρος και διαθέτει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα. Παράλληλα είναι διεθνής με τις Κ15 και Κ17 της Εθνικής Ελλάδας.



Προηγούμενη ομάδα του ήταν η Κ17 της Παλμέιρας, ενώ τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στη Μάγκνους Φούτσαλ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028.



Ο Ιωάννης Νέτο γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, έχει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, είναι μέσος και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και ανήκει πλέον στο ρόστερ της Κ17.Καλώς ήρθες, Ιωάννη!».